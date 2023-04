‘Wat een race… Met rode vlaggen en al die situaties met de safety car. Daarover zo meer, maar eerst dit: mooie winst van Max Verstappen, pech voor Nyck de Vries. Over Max is al veel gezegd, Nyck zit het daarentegen niet mee.

Zijn seizoenstart is tot nu toe ongelukkig. Maar: je ziet dat hij aan het groeien is. Het is ook niet gemakkelijk, ondanks al die ervaring die hij al heeft. Want vergeet niet: het is ervaring in allerlei andere klassen, maar dat zegt niet alles over Formule 1. Dat is niet zomaar even een stap die je gemakkelijk zet.

Of zoals Stoffel Vandoorne, Nycks oude teamgenoot in de Formule E, laatst al zei: Formule 1 is een ander spel dan alle andere, eentje waar je echt goed in moet groeien.

Nyck hoeft wat mij betreft ook zeker niet te wanhopen, ook als het even niet meezit. Hij heeft namelijk niet alleen als coureur veel ervaring, ook op het mentale vlak binnen de autosport. Tegenslag kende hij in zijn loopbaan al vaker en kijk hoe hij daar steeds goed mee om is gegaan, het heeft hem ook gebracht waar hij nu is. Dus Nyck laat zich niet gek maken.

Een goede auto hebben, is natuurlijk ook belangrijk. Dat weten we allemaal. Er zijn op het oog qua snelheid en downforce snellere auto’s dan de AlphaTauri. Maar uiteindelijk is het vanaf de zijlijn moeilijk oordelen, het team heeft namelijk alle data en inzichten en wij niet.

Ik vind het daarom dus moeilijk te zeggen waar AlphaTauri staat ten opzichte van de concurrentie. Wel zie je in z’n algemeenheid hoe dicht het allemaal bij elkaar staat. Nyck werd vrijdag in een van de trainingen bijvoorbeeld twaalfde op iets meer dan een seconde van Max. Dan kun je zeggen: een seconde is veel, maar in de huidige Formule 1 zijn de verschillen klein.

In Australië zat Nyck er in de kwalificatie ook beter bij dan in Bahrein en Saoedi-Arabië. Hij haalde in Melbourne Q2, voor het eerst. Dat is goede vooruitgang, zoals hij in Jeddah ook al goed reed ten opzichte van de start in Bahrein. Kortom: Nyck boekt progressie en dat is mooi.

Minder fraai in Melbourne was het hele gedoe met rode vlaggen, safety cars en de herstarts. Je vraagt je op zo’n moment toch af waar je naar zit te kijken met z’n allen. Natuurlijk moeten er regels zijn voor de veiligheid, maar de regels zijn zo langzamerhand gemaakt voor de show. Waarom bijvoorbeeld geen start achter de safety car?

Niemand snapt het nog straks, het wordt allemaal veel te ingewikkeld gemaakt. Het is net als met het mogelijk aanpassen van raceweekenden: leuk en aardig, alles voor de show, zo lijkt het. Maar coureurs en teams hebben ook tijd nodig voor het vinden van bijvoorbeeld de goede afstelling.

Een training minder kan misschien heus wel, maar laten we het in de Formule 1 allemaal wel even blijven benaderen vanuit het sportieve. En niet alleen vanuit spektakel of show.’