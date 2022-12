De Dutch Grand Prix staat in ieder geval nog tot en met 2025 op de F1-kalender, nu de organisatie van de race op Circuit Zandvoort het contract met de Formule 1 heeft verlengd.

De optie om de deal te verlengen lag sowieso bij CM.com Circuit Zandvoort, zo vertelde CEO Robert van Overdijk al eerder. Toch was het ‘geen eenvoudige beslissing’, vertelt hij. “Natuurlijk zijn we heel blij met waar we nu staan”, doelt hij op de succesvol verlopen eerste twee edities én de grote vraag naar tickets, maar: “de stijgende kosten en economische onzekerheid zijn een zorg. Net als de concurrentie uit andere landen.”

Wat volgens hem de doorslag heeft gegeven, is ‘de steun uit het bedrijfsleven en de groeiende vraag van de fans’ vanuit zowel Nederland als het buitenland. Hierdoor komen er dus in elk geval nog drie edities van de Dutch GP op Zandvoort. Dat de race in 2023 weer op de F1-kalender zou prijken, stond sowieso al vast. De contractverlenging draaide dus om de edities van 2024 en 2025. Het doel voor de komende races, zegt Van Overdijk, is om ‘de lat nog hoger te leggen’.

‘Favoriet op de kalender’

Namens Formula One Management laat CEO Stefano Domenicali optekenen dat de Dutch GP echt een aanwinst voor de F1 is. “De Grand Prix van Nederland heeft zich snel als favoriet van de fans op de kalender gevestigd”, stelt hij tevreden vast. “De race brengt elk jaar ongelofelijk veel energie en een geweldige beleving.”

Qua entertainment, organisatie en duurzaamheid heeft Zandvoort de lat volgens Domenicali in 2021 en 2022 ook al hoger gelegd. “We zijn dus verheugd om de relatie met ze te verlengen.” Dat de samenwerking is verlengd, is volgens Domenicali ook bewijs van de goede job die Circuit Zandvoort met de Dutch GP doet. “Want er is een enorme vraag naar F1-races”, haalt ook hij aan.

Zandvoort tussen de wereldsteden

Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP, weet ook dat ‘zijn’ Zandvoort een beetje een vreemde eend in de bijt is tussen wereldsteden als Miami, Las Vegas en São Paulo. “Het is uniek dat we daar tussen staan.” Volgens Lammers onderscheidt de Dutch GP zich echter als ‘oranje-evenement’ en zal dat de komende jaren niet veranderen. “We bieden natuurlijk weer een uitgebreid en verrassend entertainmentprogramma waarmee we inzetten op het neerzetten van het ultieme racefestival.”

Circuit Zandvoort en de Dutch GP zijn daarbij ‘ready for tomorrow‘, zoals Lammers het noemt. “We moeten en willen het F1-evenement van de toekomst neerzetten. Dat is niet per se groter, maar wel beter, intenser, duurzamer, inclusiever en met meer beleving.”

Voor de regio is de Dutch GP al een aanwinst gebleken, stipt de organisatie aan. De editie van 2022 was na coronajaar 2021 voor het eerst volle bak en de verwachting is dat de economische impact voor de regio daarmee zo’n zestig tot zeventig miljoen euro bedraagt.

