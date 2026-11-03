Lando Norris moet in de resterende Grands Prix nog maar even genieten van startnummer 1 op zijn auto; na de titelslag van Kimi Antonelli in Mexico is hij officieel wereldkampioen-af. De 26-jarige Brit kon dit jaar geen vuist maken tegen de jonge Italiaan, die op dominantie wijze het kampioenschap naar zijn hand zette. In Formule 1 Paddockpraat bespreken verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Bleekemolen de opvallende contrasten tussen beide kampioenen.

“Hoe Antonelli de titel won in Mexico was zo’n enorm contrast met de wereldkampioen van vorig jaar, Lando Norris – de eenmalige wereldkampioen “, aldus Woestenburg. “Toen hoorde je zo’n gekunstelde radioboodschap van Zak Brown, hartstikke ingestudeerd. Hier proefde je de echte emotie. Norris is ook best een aardige vent en heeft ook een hele hoge gunfactor, maar in het geval van Kimi (Antonelli, red.) gunt iedereen hem de titel.”

‘Bij Antonelli weet je dat er meer titels komen’

“Norris had volgend jaar al geen geweldig seizoen; hij maakte best wel veel fouten, twijfelde voortdurend aan zichzelf en was eigenlijk vooral met anderen bezig – eerst met Oscar Piastri en later met Max Verstappen”, merkt Woestenburg op. “Toen had ik al zoiets van: ‘Hij wordt nu kampioen door de omstandigheden, en het zou wel eens bij één titel kunnen blijven.’ Maar bij Antonelli weet je gewoon: er gaan veel meer titels volgen. Zoals je dat in het verleden ook wist bij bijvoorbeeld Verstappen en Hamilton. Het is een echte kampioen. In in dat opzicht denk ik dat deze titel hem verder helpt om nóg beter te worden.”

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“Ik denk dat hij het seizoen ook heel sterk gaat afronden”, vult Bleekemolen aan. “Hij heeft een goede auto, de spanning is weg. Dus waarom niet gewoon volgas erin? Vlieg je een keer van de baan af, dan maakt dat ook niet meer uit. Laat maar even je ellebogen zien, eigenlijk wat Verstappen ook altijd deed toen hij de titel al binnen had. Op dit moment is dat ook hetgeen wat Verstappen en Antonelli onderscheidt van de rest. Waarom zou hij niet proberen om de resterende ook gewoon ook te winnen?

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