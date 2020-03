Coronel in ‘uniek jubileumjaar’ 2020 met Audi in WTCR actief

Tom Coronel rijdt ook in 2020 in het WTCR en stapt daarbij over van CUPRA naar Audi. Qua team is Coronel honkvast: hij blijft bij het Belgische Comtoyou Racing.

Coronel, de coureur met de langste staat van dienst in het wereldkampioenschap toerwagens, verheugt zich op het nieuwe seizoen in het WTCR. “We bezoeken dit jaar tien circuits en ik kijk er absoluut naar uit weer van start te gaan.” Dat gebeurt op 26 april, met de races op de Hongaarse Hungaroring.

Coronel zal er in het WTCR qua kleur wederom in het geel uitknallen, met sponsoren als DHL, Tricorp en Eurol. Maar met dus een nieuwe auto. “De Audi RS3 LMS lijkt op de CUPRA TCR van vorig jaar”, zegt Coronel, “maar op belangrijke details verschilt hij toch en dat geeft mij een goed gevoel.”

Video: Trackguide: Tom Coronel legt een rondje vernieuwd Zandvoort uit

‘Uniek jubileum’

Ook nieuw dit jaar: zijn startnummer. Vorig jaar reed Coronel met 50, nu 31. “30 plus 1, oftewel de dertig jaar die ik al race plus het jaar dat nu begonnen is”, rekent de Nederlander voor. En nu hij toch aan het rekenen is: “Ik heb al 484 toerwagenraces gereden. Tel er de twintig WTCR-races van dit jaar bij op, en we komen boven de 500 in een toerwagen. Een uniek jubileum, dat we zeker gaan vieren.”

Een jubileum dat hij met een bekend team viert, in Comtoyou Racing. Coronel rijdt in 2020 voor het tweede jaar op rij WTCR voor de Belgische equipe. “Ik hecht er waarde aan langere tijd voor hetzelfde team te rijden. Vorig jaar was er absoluut een klik met Comtoyou. De samenwerking verliep van beide kanten naar wens.”