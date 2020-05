Coronel met Button, Montoya en Fittipaldi in All Star-simrace op Zandvoort

Tom Coronel doet zaterdag mee aan de All Star-simrace op een digitaal Circuit Zandvoort, het circuit dat bekend terrein én een speciale plek is voor de Nederlandse coureur. Andere coureurs in het startveld dat met de legendarische Brabham BT44 aantreedt: Jenson Button, Juan Pablo Montoya en Emerson Fittipaldi.

Oude tijden herleven dus digitaal op het circuit tussen de duinen, zowel wat de beroemde Brabham-bolides betreft als voor Coronel zelf. “Zandvoort is immers waar het voor mij allemaal begon”, vertelt Coronel. “Ik deed er ooit de wintercursus om mijn licentie te halen en reed er in 1990 mijn eerste race in de Citroën AX-cup.”

Dertig jaar en heel wat races en kilometers op Zandvoort verder, belooft het toch een nieuw soort ervaring voor Coronel te worden. De coureur uit Huizen heeft zich pas recentelijk weer serieus op het simracen gestort. “Ik word er steeds beter in, maar heb nog wel veel te leren”, erkent hij.

‘ Ervaring kan geen kwaad’

Of zijn praktijkervaring op Zandvoort hem zal helpen? Nou, Zandvoort is de laatste maanden natuurlijk flink onder handen genomen in afwachting van de uiteindelijk uitgestelde terugkeer van de echte Formule 1, zo haalt Coronel aan.

Toch heeft hij ook het ‘nieuwe’ Zandvoort al verkend, eind maart in het Nederlandse Winter Endurance-kampioenschap. “Ik moest wel even omschakelen, alles vergeten wat ik uit het verleden over de baan wist.” Maar, lacht hij, die eerste ervaring ‘kan natuurlijk geen kwaad’.

Video: Trackguide: Tom Coronel legt een rondje vernieuwd Circuit Zandvoort uit

‘ Flinke bak herrie’

Behalve dat hij zich erop verheugt op het gefacelifte Zandvoort virtueel tegen Formule 1-kampioenen als Button en Fittipaldi en andere grote namen als Montoya, Dario Franchitti en Gil de Ferran op te nemen, kan Coronel ook niet wachten met de Brabham BT44 aan de slag te gaan. “Niet alleen een mooie auto, hij past ook bij mijn rijstijl, met veel overstuur, veel pk’s op de achterwielen en een flinke bak herrie!”

De The Race All Star Series-simrace op Zandvoort wordt zaterdag om 18:00 uur Nederlandse tijd gehouden. De wedstrijd is te zien op YouTube, de Facebook-pagina van Eurosport en Coronel zal er natuurlijk ook via zijn eigen sociale kanalen aandacht aan besteden én de wedstrijd streamen via zijn nieuwe Twitch-kanaal.

Podcast: Tom Coronel legt uit waarom hij de hoer van de autosport is

Rij alvast een virtueel rondje Zandvoort mee met Coronel in de Brabham!