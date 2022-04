Tom Coronel komt ook dit seizoen weer uit in het WTCR, het wereldkampioenschap voor toerwagens. De vijftigjarige coureur verschijnt wederom in zijn bekende DHL-geel met een Audi aan de start voor Comtoyou Racing.

Behalve op steun van DHL, kan Coronel ook weer op de support van vaste partners als onder meer Tricorp, Eurol, Eru en Ireckonu rekenen, dezelfde sponsoren die hij ook in de TCR Europe heeft. Net als de afgelopen seizoenen, rijdt Coronel namelijk wederom in beide TCR-kampioenschappen.

Coronel krijgt bij Comtoyou Racing nog steeds een Audi RS3 LMS tot zijn beschikking. “Het doel is om dit jaar om zeges mee te doen”, zegt Coronel, die 2021 als zestiende in de eindstand afsloot in het WTCR, met twee podiumplekken achter zijn naam.

Net als de afgelopen seizoenen komt Coronel naast de WTCR dus ook weer uit in de TCR Europe. In de TCR Europe werd hij vorig jaar vierde met één zege – in Zandvoort – en twee verdere podiumplekken. In beide klassen rijdt Coronel met nummer 33, vanwege zijn 33ste jaar in de autosport.

Coronel hoopt dat het seizoen ditmaal zonder corona-perikelen verloopt en verheugt zich vooral op de races in Macau en op de Norschleife: “Voor mij de mooiste circuits ter wereld.” Met in totaal zeventien weekends in beide TCR-series is zijn agenda goed gevuld. “Ik kan niet wachten om weer te beginnen.”

