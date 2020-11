Coronel wil na bijzonder toerwagenjubileum op naar de 1000 races: ‘De snelheid is er nog!’

Tom Coronel vierde afgelopen weekend een bijzonder jubileum: de 48-jarige coureur reed zijn 500ste toerwagenrace, en daar sloot hij zijn toerwagenseizoen 2020 ook gelijk mee af. “De snelheid is er nog”, constateert Coronel tevreden. En de ambitie ook: “Ik wil nu op naar de duizend races in totaal.”

Tom, hoe is toerwagenrace nummer 500 van je carrière eigenlijk gegaan?

“Nummer 500 viel samen met de laatste van drie races op Aragon, de afsluiter van het WTCR-seizoen. Het was een aparte race. Nadat ik een band moest laten vervangen, lag ik een ronde achter, maar ik zat daarna de hele tijd op de bumper van de winnaar (Santiago Urrutia). Aanvankelijk kreeg ik een blauwe vlag om de nummer twee er langs te laten, maar die viel terug en ik bleef de nummer één op de bumper zitten tot aan de finish. De snelheid is er dit jaar sowieso wel. We zijn er nog!”

Een wat aparte race dus, maar het was een goed jaar voor je. Na een wat lastig 2019 leek dit seizoen wel een soort wedergeboorte, of is dat overdreven?

“Vorig jaar reden we in de races vaak in een niemandsland, maar dit jaar hebben we veel getest en heeft het team – Audi Sport Comtoyou DHL – de spullen goed voor elkaar. We hebben ook gewoon een goede auto, met de RS3. Zoals je weet is het in de autosport lastig zonder goede auto. Daarmee wil ik niet zeggen dat Lance Stroll wel even wint in een Mercedes, maar met een goede auto kom je een stuk verder. Dat is wel hoe het werkt.”

“Daarnaast heb ikzelf dit jaar voor mijn gevoel meer focus gehad dan de laatste jaren. Dat komt misschien ook wel een beetje door deze gekke coronatijd, waarin je verder zo weinig kan. Autosport staat bij mij altijd op één, maar nu heeft echt alles erom gedraaid. Ik denk dat je het zo 40% aan de auto kan toeschrijven, 20% aan corona, 20% die ik nog in mezelf heb gevonden, en de resterende 20% komt omdat ik dit jaar heel veel heb gereden. De meters die je maakt, tellen gewoon. Zo begon ik gelijk met de 500 op Zandvoort, wat de eerste race dit jaar was, en heb ik met de 24 uur op Portimão ook de eerste Europese race na de corona-uitbraak gereden. Daarin reden we ook met de Audi RS3, en als je dan zoveel ronden in één keer rijdt, kun je heel erg verfijnen wat je van de auto wil.”

Lees ook: Tom Coronel trekt tegenwoordig als een echte Hollandse kampeerder door Europa

Kun je, na 500 toerwagenraces, je eerste eigenlijk nog herinneren?

“Wauw, even denken. Een beetje vaag, maar ja hoor: dat was met een Citroën AX op Zandvoort. Ik had een competitie gewonnen bij de raceschool en de prijs was een scholarship waardoor je een heel jaar gratis kon racen. Mijn broers raceten al in de AX Cup dus ik kwam er als ‘het jongere broertje’ bij, maar ik begon al snel te winnen, haha!”

Op naar de volgende 500 nu?

“Zeker. Voor 100.000%. Het is trouwens wel grappig, maar begin dit seizoen had ik in een persbericht gezet dat ik op weg was naar de 500 toerwagenraces en iemand benaderde me toen en had helemaal uitgeteld dat ik qua totaal aantal races boven de 780 zou komen. Dat klinkt als héél veel, maar ik rij ook in alles hè, dus stiekem telt het snel op. Het doel is nu dus eerst naar de 1000 in totaal te gaan. Ik race trouwens al 31 jaar, dus als je die 780 daardoor deelt, kom je uit op 25, 26 races per jaar, en zoveel rij ik er elk jaar wel.”

“Ik denk sowieso dat ik het meest van iedereen race. Iemand suggereerde laatste dat Jeroen Bleekemolen dat misschien doet en Jeroen racet ook héél veel, maar hij doet veel endurance. Ik doe de laatste jaren steeds het WTCR en TCR Europe, en in het WTCR doen we 3 races per weekend en in TCR Europe 2, dus de teller loopt hard door. En ik rij net als Jeroen ook nog langeafstandsraces – zoals in het VLN en 24-uursseries – dus die tellen voor mij ook als één. Daarnaast race ik in de winter nog vaak op Zandvoort.”

Met het toerwagenseizoen achter de rug is je volgende stap vast weer Dakar?

“Absoluut. De 26ste hebben we ’s avonds de livepresentatie van The Beast, ons Dakarmonster. Dit is versie 4.0 inmiddels – 150 kilo lichter en met 30 pk erbij. We hebben weer veel aan de auto veranderd. Als de oorspronkelijke eigenaar ‘m ziet, wordt ie denk ik gek van hoe ie er nu uitziet! Eind december gaan we dan naar Saoedi-Arabië.”

En na Dakar dan volgend seizoen weer door in de toerwagens?

“Yes, daar ben ik nu vol voor aan de bak. Het voelt goed en positief, maar je zit wel met corona en dat wordt soms ook als excuus gebruikt. Let’s wait and see, dus, maar na zo’n goed seizoen zou het raar zijn als het avontuur niet doorgaat. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Lees ook: Coronel: ‘Hamilton is de grootste, hij speelt geen vieze spelletjes zoals Schumacher deed’