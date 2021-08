Juan Manuel Correa zal dit weekend voor het eerst sinds de horrorcrash met Anthoine Hubert, die daarbij om het leven kwam, weer in een raceauto stappen op Spa-Francorchamps. Hij zegt, afgezien van de crash, te genieten van het circuit, maar het zal hoe dan ook een ‘zeer emotioneel’ weekend voor hem worden.

31 augustus 2019 zal menig autosport-fan nog in het geheugen gegrift staan. Op het Belgische Spa-Francorchamps was de Formule 1-kwalificatie net voorbij en de Formule 2-feature race was de afsluiter van de actie op zaterdag. In ronde twee van die race ging het al gruwelijk mis: Giuliano Alesi verloor de controle over zijn auto in Eau Rouge en kwam in de bandenstapels bovenaan de Raidillon terecht. Anthoine Hubert ontweek de brokstukken, maar kwam daarbij zelf in de bandenstapels. Zijn bolide stuiterde terug, waarna Correa, wiens auto onbestuurbaar was geraakt door brokstukken, zijn auto op volle snelheid raakte. Hubert kwam kort na de horrorcrash om het leven, Correa liep zware verwondingen op.

Foto: Getty Images

De in Ecuador geboren Amerikaan zou eigenlijk een langer herstelproces moeten ondergaan, maar rijdt dit seizoen alweer mee met de Formule 3 voor het ART-team. Dit weekend keert Correa terug op de rampplek. Het zal een emotioneel weekend worden voor Correa, die geniet van het circuit zelf, maar uiteraard Anthoine Hubert in zijn gedachten zal hebben.

“Afgezien van het ongeluk is Spa-Francorchamps een circuit dat ik altijd leuk heb gevonden”, blikt Correa vooruit. “Ik geniet er al sinds 2017 van om hier te rijden, toen ik hier mijn eerste GP3-race reed. Debuteren op Spa is nooit gemakkelijk. Het is een snel, lang circuit waar het lastig is om alles in één ronde voor elkaar te krijgen vanwege de lengte. Ik denk dat het een goed weekend zal zijn voor ons. Ik ben blij met de voorbereidingen die we hebben, ik voel me goed in vorm en ben er helemaal klaar voor. We gaan daarheen, we zullen werken aan wat we weten dat we moeten verbeteren en we zullen proberen vooruitgang te blijven boeken”, aldus de F3-coureur.

“Er is duidelijk iets speciaals aan Spa na wat er gebeurd is. Het zal nooit zomaar weer een andere race zijn. Ik heb Anthoine het gehele weekend in mijn gedachten en ik ben er zeker van dat het zeer emotioneel zal zijn, maar zo is het leven. Ik heb me een lange tijd voorbereid op deze race. Ik ben er klaar voor”, besluit Correa.