Pierre Gasly hoopt bij Alpine Anthoine Hubert, die in 2019 om het leven kwam bij een crash in de Formule 2, te kunnen eren. Gasly stond er bij zijn overstap bij stil dat zijn goede vriend voor Alpine in de Formule 1 wilde rijden.

Anthoine Hubert maakte deel uit van het opleidingsteam van Alpine, dat toen nog onder de naam Renault in de Formule 1 reed. De Fransman beklom de ladder richting de Formule 1. De GP3-kampioen van 2018 – tevens de laatste keer dat de klasse bekendstond als GP3 – boekte twee zeges in de Formule 2, toen hij bij een horrorcrash in de feature race op Spa-Francorchamps om het leven kwam.

Het nieuws kwam als een schok in de Formule 1-paddock en met name voor diens goede vriend Pierre Gasly. De Fransman zat op dezelfde school als Hubert en trainde regelmatig met zijn landgenoot. Hubert leek als Renault-talent op weg naar de Formule 1, maar nu is het Gasly die die droom verwezenlijkt. Dat is ook waar de voormalig AlphaTauri-coureur bij stil stond toen hij de overstap maakte.

“Ik wist dat Anthoine een Alpine-coureur was, hij was erg geliefd binnen het opleidingsteam”, zegt Gasly tegen Motorsport.com. “Wij wisten als coureurs dat Alpine graag een Franse coureur naar de top wilde helpen. En hij was op weg naar de Formule 1.”

Gasly stond hier bij stil toen hij de overstap naar Alpine maakte. “Ik dacht daar zeker aan, net als de familie. Het voelt gewoon als een mooi verhaal om deze overstap te maken. Zoals ik altijd heb gezegd, deelden we de droom om de Formule 1 te bereiken. Hij had de droom om voor Alpine te rijden.”

Nu Gasly voor Alpine gaat rijden, hoopt hij zijn goede vriend te kunnen eren. “Als ik iets kan bereiken om Hubert nog meer te herinneren in mijn leven, dan zou dat geweldig zijn”, aldus de Fransman.