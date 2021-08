Formule 3-coureur Juan Manuel Correa heeft in een verklaring zijn visie gegeven op de zware GT3-crash op Spa-Francorchamps afgelopen weekend. De in Ecuador geboren Amerikaan raakte in 2019 op dat circuit betrokken bij het dodelijke ongeval van Formule 2-coureur Anthoine Hubert.

Vorig weekend vond de 24 uur van Spa-Francorchamps plaats. Zestig GT3’s stonden aan de start van de befaamde race, maar die race werd al kort na de start ontsierd door een zware crash op de Raidillon. Twee van de vier betrokken coureurs konden na een check in het medisch centrum weer terug naar hun team, de andere twee, waaronder Williams-reservecoureur Jack Aitken, moesten naar het ziekenhuis. Daar werden bij Aitken meerdere verwondingen vastgesteld.

De crash deed denken aan de horrorcrash in de Formule 2 in 2019. Toen verloor Giuliano Alesi de controle over zijn auto in Eau Rouge en kwam in de bandenstapels bovenaan de Raidillon terecht. Anthoine Hubert ontweek de brokstukken, maar kwam daarbij zelf in de bandenstapels. Zijn bolide stuiterde terug, waarna Correa de auto op volle snelheid raakte. Hubert kwam kort na de horrorcrash om het leven, Correa liep zware verwondingen op.

Foto: BSR Agency

Correa biedt FIA hulp aan

Over drie weken keert Correa, nu actief in de Formule 3, terug naar de rampplek. Op verzoek van meerdere mensen laat Correa nu zijn licht schijnen over de veiligheid van het circuit in de Ardennen. “Ten eerste wil ik zeggen dat ik buitengewoon blij ben dat Jack, evenals de andere bestuurders die bij het ongeval betrokken waren, herstellen van hun verwondingen”, begint hij zijn verklaring.

Foto: Getty Images

“Het ongeval gebeurde bijna twee jaar na mijn eigen ongeval in dezelfde beruchte Raidillon-Eau Rouge-bocht op het circuit van Spa-Francorchamps, waar ik ernstige verwondingen opliep waarvan ik nog steeds herstellende ben en de autosportgemeenschap op tragische wijze medecoureur Anthoine Hubert verloor. De beelden van de crash zijn daarom bijzonder angstaanjagend.”

“Sinds mijn ongeval heb ik verschillende zorgen geuit bij de FIA en de organisatoren over de veiligheid op het circuit en voor de coureurs. Ik heb aangeboden om informatie uit mijn eigen ervaring te delen. Ik ben op zoek naar antwoorden over wat er is gebeurd, waarom en welke stappen de FIA en andere belanghebbenden hebben genomen om de veiligheid te verbeteren om te voorkomen dat een andere coureur in vergelijkbare omstandigheden ernstig letsel oploopt.”

“Op dit moment zijn er besprekingen gaande met relevante belanghebbenden om te proberen mijn zorgen op te lossen. Ik ben ervan overtuigd dat deze besprekingen tot een constructieve conclusie zullen komen. Ik zal in de komende weken beter in staat zijn om te reageren”, aldus Correa.

