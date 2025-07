De Formule 1 is al decennialang een geliefde autosport, en ook beroemdheden komen graag kijken naar alle actie op de baan. Ook muzikant George Harrison, bekend van The Beatles, was een groot liefhebber van de koningsklasse. Voormalig coureur David Coulthard vertelt over een ‘speciale’ ontmoeting met de Beatle waarin hij een zelfgeschreven nummer over voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone voor de Schot speelde.

David Coulthard reed tussen 1994 en 2008 in de Formule 1, en zijn tijd in de koningsklasse is niet saai geweest. Eén van de bijzonderste momenten van de autosportcarrière van de Schot vond echter plaats buiten de baan, toen Beatle en muzikant George Harrison voor hem een zelfgeschreven nummer over Bernie Ecclestone speelde.

“Muzikanten kwamen altijd bij de F1 kijken, en een surrealistisch moment was toen George Harrison nog leefde,” vertelt Coulthard aan Motorsport Magazine. “We gingen uit eten in Melbourne met Norbert Haug (voormalig Mercedes-baas, red.), en George was daar toen ook. In dit kleine restaurant, in het Crown Casino in Melbourne, speelde hij een nummer dat hij had geschreven genaamd ‘Bernie Says’. Het is verder nooit uitgebracht.”

George Harrisons lied over Ecclestone

Voormalig F1-topman Ecclestone was tot en met 2017 de commercieel rechtenhouder van de Formule 1, totdat het Amerikaanse Liberty Media de rechten overnam. “Het refrein was: ‘Bernie zegt, doe dit, Bernie zegt…’ het was gewoon om te laten zien dat Bernie de alleenheerser van de F1 was, dat alles wat er zou gebeuren was omdat Bernie dat had besloten”, vervolgt Coulthard. “Maar hij deed het op een muzikale, eigenzinnige, Beatles-, George Harrison-manier. Dat was echt een speciaal moment!”

Het bleef echter niet bij het lied over Ecclestone. Harrison had ook gelijk een muziekvideo gemaakt. “George speelde het nummer van de cd-speler en hij had ook een Panasonic-videocamera, een soort en dikke iPad, met daarop zijn eigen ‘film’ voor het nummer. Hij hield van de sport en ging vaak mee met Barry Sheene en James Hunt. Hij hield dus duidelijk van een beetje gekte!”

