Oud-Formule 1-coureur David Coulthard verwacht dat het volgend seizoen los gaat barsten bij Mercedes, waar George Russell de teamgenoot wordt van Lewis Hamilton. Coulthard denkt dat de ‘jonge en energieke’ Russell afgemat gaat worden door de ‘meedogenloze’ Hamilton: “Dat is het punt waarop hij zal groeien.”

Mercedes besloot na vijf jaar afscheid te nemen van Valtteri Bottas en George Russell de kans te geven om voor een topteam te rijden. De jonge Russell zal het in een directe strijd opnemen tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De afgelopen seizoenen kon Hamilton rekenen op steun van Bottas, al is het nog maar de vraag of Russell diezelfde rol accepteert. Hij gaf zelf namelijk aan dat hij niet naar het team komt als tweede coureur en ze dus ‘gelijken’ zullen zijn.

Gevraagd door Independent of het volgend seizoen los gaat barsten tussen de twee, antwoordt Coulthard: “Dat gaat absoluut gebeuren. Het zal het begin zijn van de strijd van George tegen een coureur van meerdere generaties. Dit is waar Russell een toekomstig wereldkampioen wordt. Hij is nooit gepusht door zijn teamgenoten, dat zal heel anders zijn met Lewis.”

Lees ook: Wolff: ‘Moeten Russell aanpassen aan Mercedes-situatie’

“In het begin zal hij gewoon jong en vol energie zijn, hij zal fris zijn en dan zal hij afgemat worden door de meedogenloosheid van Lewis, en dat is het punt waarop hij zal groeien”, aldus Coulthard.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al aangegeven dat hij niet zit te wachten op een strijd zoals die tussen Hamilton en Nico Rosberg. Hij wil Russell dan ook aanpassen aan de Mercedes-situatie. “Er komt veel meer druk bij kijken, hij heeft een ongelooflijke teamgenoot met de grootste records. Het is belangrijk dat je hem op de juiste manier kalibreert”, aldus Wolff.

FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!