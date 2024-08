Het Racing Day-weekend is succesvol begonnen. Het weekend in Assen startte met een city demo in de binnenstad van de Drentse stad, waar duizenden bezoekers konden genieten van spectaculaire racedemonstraties. Het hoogtepunt van de eerste dag kwam toen David Coulthard achter het stuur van twee Red Bulls plaatsnam.

The Racing Day viert dit jaar haar 25-jarige jubileum, en dat werd gevierd met een speciale city demo langs de vaart in Assen. Demonstraties van de Porsche Carrera Cup, Supercar Challenge, Superkarts en BOSSGP en een oude Toro Rosso Formule 1-bolide vonden plaats. Het hoogtepunt van de eerste Racing Day was de run van oud-Red Bull-coureur David Coulthard. De Schot nam plaats achter het stuur van wel twee Red Bull-bolides en trakteerde het publiek op prachtige demonstraties.

‘Monaco in het klein’

“Het is altijd leuk om terug te komen”, vertelde een enthousiaste Coulthard over Assen, aldus RTV Drenthe. “We hebben het weer mee en de mensen hebben een lach op hun gezicht. Wat wil je nog meer?”. Coulthard gaf ook gelijk een compliment aan de racebaan in Assen zelf. “Een beetje Monaco in het klein”, vergeleek de Schot lachend het parcours in de Drentse stad met het circuit in het Prinsdom. “Ik was vanochtend nog in Monaco, maar daar was het weer wel beter.”

Bekijk hieronder de prachtige beelden.

Coulthard scheurt met de Red Bull-bolide langs de vaart in Assen (Foto: The Racing Day)

Racefans worden door Coulthard op donuts getrakteerd in Assen (Foto: The Racing Day)

De demonstratie midden in Assen was het startschot van het 25ste Racing Day-weekend (Foto: The Racing Day)

Duizenden fans kwamen op het evenement in Assen af (Foto: The Racing Day)

