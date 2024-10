De Grand Prix van de Verenigde Staten zorgde vanaf de start al meteen voor spektakel. Polesitter Lando Norris en Max Verstappen raakten namelijk al gelijk in gevecht met elkaar, waarbij de Nederlander uiteindelijk aan het langste eind trok. De inhaalactie van Verstappen deed David Coulthard in ieder geval aan andere grootheden uit de Formule 1 denken.

Het ging in Austin vanaf de startlijn meteen hard tegen hard tussen polesitter Lando Norris en Max Verstappen. De Red Bull-coureur had de mindere start van de twee coureurs, maar kon wel gelijk de binnenlijn pakken onderweg naar de eerste bocht.

David Coulthard snapte niet dat Norris de gewaagde manoeuvre van Verstappen niet gelijk zag aankomen. “Het begon allemaal met een vrij slechte verdediging van bocht 1 van Lando (Norris, red.), want je geeft Max (Verstappen, red.) een wagenbreedte aan ruimte. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat zijn auto daar neerzetten”, blikt Coulthard terug op het van de race in Austin, in de Formula For Succes-podcast.

‘Zouden Senna en Schumacher ook doen’

McLaren-teambaas Andrea Stella was niet blij met hoe Verstappen en Norris vervolgens even van de baan raakten. Volgens de Italiaan komt de Nederlander steeds maar weg met zijn controversiële manier van verdedigen. Verstappens kunstje deed Coulthard echter aan andere grootheden uit de Formule 1 denken. “Het is hetzelfde wat Senna zou doen, het is hetzelfde wat Schumacher zou doen, en alle andere grootheden”, aldus de voormalig Red Bull-coureur.

