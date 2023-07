Niet Nyck de Vries (tot zijn ontslag bij AlphaTauri), maar Logan Sargeant heeft dit Formule 1-seizoen het slechtst gepresteerd. Dat stelt tv-analist en voormalig F1-coureur David Coulthard. “Het is voor hem de hoogste tijd om op te staan”, aldus de Schot tegen het Britse Channel 4.

De Vries werd eerder deze maand na de Grand Prix op Silverstone door de teamleiding van AlphaTauri en Red Bull aan de kant geschoven ten faveure van Daniel Ricciardo. Als het aan Coulthard ligt moet ook Sargeant, die als rookie voor Williams uitkomt, vrezen voor zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. De jonge Amerikaan is de enige coureur – afgezien van De Vries en zijn vervanger Ricciardo, die alleen nog bij de GP van Hongarije in actie kwam – die dit seizoen nog geen WK-punt scoorde.

Vraagtekens bij F1-toekomst Logan Sargeant

“Het is geen kwestie van tijd, het is een kwestie van tempo”, zegt Coulthard over de F1-toekomst van Logan Sargeant. “Formule 1 is een stopwatchkampioenschap. Je levert de rondetijd of niet. Nyck de Vries zat bij AlphaTauri gemiddeld binnen tweeënhalve tiende van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, het verschil tussen Sargeant en Alexander Albon, zijn teamgenoot bij Williams, is groter. Daar zit een halve seconde tussen.”

Volgens Coulthard speelt op de achtergrond mee dat de achterban van Logan Sargeant het team een aardige kapitaalinjectie heeft gegeven. “Hij brengt geld naar het team en krijgt daardoor meer ruimte. En hij is Amerikaans, dat past bij de groei van de Formule 1 op dit moment. Maar ik denk dat we alleen naar de rondetijden moeten kijken”, aldus de Schot.

