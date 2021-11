Oud-Formule 1-coureur David Coulthard stelt dat het voor de Formule 1 ‘beter zou zijn’ als Max Verstappen dit jaar kampioen wordt. De Schot is er bovendien van overtuigd dat Verstappen een nieuw, jong publiek naar de Formule 1 kan brengen: “Zij voelen een band met hem.”

Terwijl Lewis Hamilton dit jaar op zijn achtste wereldtitel jaagt, hoopt Max Verstappen dit jaar zijn eerste titel in de wacht te slepen. De Nederlander heeft momenteel ook een voorsprong van negentien punten op de zevenvoudig wereldkampioen, maar de titelstrijd ligt nog helemaal open met vier races te gaan. Hoewel David Coulthard het ze allebei gunt, denkt hij dat het beter zou zijn voor de Formule 1 als Verstappen er met de titel vandoor gaat.

“Ze verdienen het allebei, dus het is niet een kwestie van de ene coureur verdient het meer of dat iemand de betere auto heeft”, zegt Coulthard in gesprek met talkSPORT. “Het zijn allebei uitzonderlijke atleten die op het beste van hun kunnen presteren. Ze zitten allebei in een andere fase van hun carrière. Lewis is 36, Max is 24: dat is heel verschillend. Lewis is een zevenvoudig wereldkampioen, Max probeert zijn eerste titel in de wacht te slepen.”

“Als het vizier omlaag gaat, dan zijn het gewoon racers en ze zijn momenteel in staat om beter te presteren dan de rest”, vervolgt de Schot. “Het zou beter zijn voor de sport als Max kampioen wordt. Het zou ook een goede reset zijn voor Lewis om zijn motivatie te behouden. Hij zegt altijd dat de achtste titel niks verandert voor hem en het zou zijn nalatenschap er niet beter van maken. Hij is een uitzonderlijke coureur en heeft dat recht ook verdiend.”

Wat Verstappen dan volgens Coulthard juist de geschikte kampioen maakt? “Ik zie veel jonge gasten op me afkomen die gamen, Max is een gamer en ze hebben een band met hem. In de sport gaat het erom dat je een nieuw publiek aantrekt en die mensen naar het circuit lokt. Ik denk dat Max dat zal doen”, aldus Coulthard.

