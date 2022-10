Formule 1-coureurs zijn van plan om in de Verenigde Staten een idee van ‘informatieronden’ te bespreken na de door regen ingekorte Grand Prix van Japan, meldt Motorsport.com.

De Grand Prix van Japan ging van start op het oorspronkelijke tijdstip, maar na chaos in de openingsronde en het verslechterende zicht door de toenemende regen werd de race stilgelegd. De wedstrijdleiding kondigde na een pauze aan dat er een herstart zou plaatsvinden, maar die werd vervolgens ook uitgesteld.

Het resultaat: na twee uur wachten ging de race verder, met maar tijd genoeg om voor veertig minuten aan ronden te rijden op het nog altijd natte Suzuka. Dat kon beter, oordeelden coureurs al tijdens die onderbreking. Zo riep Lewis Hamilton de wedstrijdleiding op om de coureurs de baan op te sturen, zodat zij konden oordelen of het veilig genoeg was.

Precies zo’n idee is wat de coureurs willen bespreken met de FIA, meldt Motorsport.com. Het idee van de ‘informatieronden’ is dat coureurs, met of zonder safetycar, de baan op gaan om enkele ronden te rijden om zo te oordelen of het veilig genoeg is om de race te hervatten of niet.

De voorzitter van de coureursvakbond, de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), Alexander Würz, stelt dat deze zogenaamde informatieronden van toegevoegde waarde zijn voor de Formule 1. “De wedstrijdleider zou de optie moeten hebben voor wat ik informatieronden noem”, zegt Würz tegen Motorsport.com. “Als de teams akkoord gaan met deze procedure, dan kan hij zeggen dat hij binnen tien minuten de auto’s de baan opstuurt, een beetje zoals de verkenningsronden voor de race.”

“In de ze ronde kunnen de coureurs de omstandigheden aanvoelen”, vervolgt Würz. “We kunnen dan de twintig meningen van de twintig coureurs die hun leven op het spel zetten krijgen. Dan kan de FIA een veel beter geïnformeerde beslissing nemen.”