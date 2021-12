Vrijdag hebben de twintig Formule 1-coureurs hun eerste meters op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit gereden. Het oordeel? Grotendeels positief.

“Snel, ongelooflijk snel”, zo omschrijft Hamilton het 6.174 kilometer lange Jeddah Corniche Circuit na de twee vrijdagtrainingen die hij als snelste afsloot. “Er is ook veel grip. Als je eenmaal in het ritme zit, dan is het mooi om hier rond te rijden.” Ook titelrivaal Max Verstappen genoot van het snelle en vloeiende circuit langs de kust. “Het is in zijn geheel echt een heel cool circuit, met heel veel snelle bochten en het is echt mooi om te rijden.”

Valtteri Bottas noemt het circuit ‘behoorlijk hardcore’. “Het is zo goed als alleen vol gas en heel dicht langs de muren met hoge snelheden. Maar dat is wat je wil”, aldus de Fin, die op de boordradio ook al zijn blijk van waardering voor het circuit kenbaar maakte, met de nodige krachtterm. “Dit is waar we van genieten, het geeft je een adrenalinestoot.”

Lando Norris zegt dat er op dit stratencircuit geen ruimte is voor een moment concentratieverlies. “Als je in de eerste sector met je ogen knippert, dan sta je in de muur. Je hebt heel veel concentratie nodig omdat het allemaal zo snel gaat. Op een stratencircuit als Monaco heb je ook veel concentratie nodig, maar sommige delen zijn daar langzaam, dan kan je wat ontspannen. Het is dan wat makkelijker in te schatten waar de muur staat. Het is heel leuk. Moeilijk, maar leuk.”

“Het is een zeer spectaculaire ronde omdat je met dit soort snelheden tussen de muren rijdt”, geeft Fernando Alonso zijn oordeel. “Een fout kan grote gevolgen hebben. Je moet dus scherp blijven, het was voor niemand een makkelijke dag.”

Voor Carlos Sainz voelde het Jeddah Corniche Circuit als een ‘heel andere baan’. “De intensiteit, de spanning en de adrenaline die dit circuit je geeft, dat heb ik sinds mijn dagen in Macau niet meer meegemaakt. Het is heel anders, heel intens en met hoge snelheden dicht langs de muur scheuren. Je probeert de juiste stuurpunten te pakken, net voordat je de muur aan de binnenkant schraapt.”

Toch was er niet alleen maar positieve feedback op het circuit. Nikita Mazepin beklaagde zich namelijk over het kunstlicht. “Dit circuit vereist veel vertrouwen en kennis van het verloop van de baan, aangezien veel bochten op elkaar lijken”, zegt de Haas-coureur. “Ik vond het kunstlicht rondom het circuit nou ook niet per se heel goed. Zeker als het donker wordt is het lastig om te zien waar je heen gaat.”

