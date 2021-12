De tweede en vierde plek in de eerste twee trainingen zijn niet de grootste redenen tot zorg bij Max Verstappen. Na de eerste dag op een nieuw circuit zijn er genoeg vraagtekens in aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Nieuwe ronde, nieuw circuit dus nieuwe kansen. Het Jeddah Corniche Circuit is voor iedereen nieuw en dus stond de vrijdag in het teken van kennismaken. En de reacties zijn over het algemeen positief, ook Verstappen heeft het naar zijn zin op het bloedsnelle stratencircuit.

“Het is in zijn geheel echt een heel cool circuit, met heel veel snelle bochten en het is echt mooi om te rijden.” Wat opviel vandaag, niet alleen bij Red Bull, was dat de softband moeilijk op te warmen is. Verstappen slaagde er nauwelijks in om zijn tijd gereden op mediums aan te scherpen met een run op softs.

“We hadden wel wat moeite om de banden op temperatuur te krijgen, daar moeten we naar gaan kijken. De veranderingen die we tussen VT1 en VT2 hebben gemaakt, hielpen ook niet echt. Hopelijk vinden we de juiste balans voor de kwalificatie.”

Duidelijk is dat het een lange avond wordt voor de simulatorcoureurs van Red Bull. “Er zijn natuurlijk veel dingen waar we aan moeten werken om meer snelheid uit de auto te krijgen. Het kan wel moeilijk worden met verkeer in de kwalificatie. Het is lastig inschatten hoe het zal gaan, alles is mogelijk hier maar we doen er alles aan.”