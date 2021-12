Lewis Hamilton heeft genoten van zijn eerste meters op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië, maar maakt zich toch zorgen over de veiligheid. Met name het verkeer zorgde voor enkele gevaarlijke situaties: “Het is gewoon een gevarenzone.”

“Snel, ongelooflijk snel”, zo omschrijft Hamilton het 6.174 kilometer lange Jeddah Corniche Circuit na de twee vrijdagtrainingen die hij als snelste afsloot. “Er is ook veel grip. Als je eenmaal in het ritme zit, dan is het mooi om hier rond te rijden.”

In die vrije trainingen kreeg Hamilton ook alvast een voorproefje van wat hem mogelijk in de kwalificatie te wachten staat: verkeer. En veel ook. Met name de snelheidsverschillen op het rechte stuk richting de laatste bocht waren enorm, zoals te zien was op de onboard-beelden van de Mercedes-coureur. “Het is absoluut veel erger dan de meeste andere circuits”, stelt Hamilton, die de situatie als ‘Monaco-achtig’ omschrijft. “De snelheidsverschillen ten opzichte van de andere auto’s, dat is gewoon een gevarenzone”, uit de Brit zijn zorgen over de veiligheid met al het verkeer.

Wat ook reden tot zorg leek, was het gebrek aan grip op het pas recentelijk afgeronde circuit. Het lag er donderdag nog wat stoffig bij, maar op de vrijdag hadden de coureurs daar geen last van. Integendeel zelfs. “Ik merkte meteen dat er veel grip was”, geeft Hamilton aan. “Volgens mij waren we in deze sessie niet eens veel sneller dan in de eerste, mijn pace in de long run was vergelijkbaar. Maar het was een prima dag. We hebben wat met de afstelling gespeeld. Ik zou niet zeggen dat we op één ronde snel waren, maar mijn lange runs zagen er niet slecht uit”, besluit de Brit.

