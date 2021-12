Afgaande op de tweede vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië belooft het zaterdag nog een hele spannende kwalificatie te worden. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Pierre Gasly sloten de sessie af binnen 0.081 van elkaar. Daarachter werd Max Verstappen vierde op twee tienden maar de Nederlander had meer in het vat.

Waar het de eerste sessie nog kennismaken was met de baan kwam daar met het kunstlicht nog een extra nieuwe factor bij. Het moet gezegd, het Jeddah Corniche Circuit ziet er bij nacht fraai uit. Het ruim zes kilometer lange circuit was ook meteen drukbezet, eerst voor de kwalificatieruns en daarna voor de lange runs.

In de eerste drie kwartier werd de tijdenranglijst bepaald en daaruit blijkt dat Mercedes de touwtjes voorlopig in handen heeft. Lewis Hamilton troefde zijn teamgenoot Valtteri Bottas met 1.29.018 af, hij was 0.061 sneller dan de Fin. Daarachter nestelde zich Pierre Gasly verrrassend tussen de Mercedessen en Max Verstappen. De Fransman kwam twee hondersten tekort op de Fin maar pakte een tiende op zijn Red Bull-collega.

Op de radio klonk Max Verstappen niet tevreden over zijn rondetijd. “Ik wil mijn tijd verbeteren”, antwoordde Verstappen toen hij eraan werd herinnerd dat het tijd werd voor de racesimulatie. “I don’t care!” In een eerdere run verloor hij de achterkant in bocht 1 en ook in zijn laatste run verbeterde hij zich niet.

Zijn laatste run was ook niet van al te lange duur omdat Charles Leclerc voor een code rood zorgde. De dag leek voorbij te gaan zonder noemenswaardige incidenten, Nikita Mazepin spinde al even maar Leclerc maakte het echt bont in de slotfase.

De Monegask boorde zijn Ferrari hard in de tecpro-muur. Dat gebeurde in de vooraf al vaak genoemde bocht 22, een snelle chicane waar men blind invliegt. Leclercs Ferrari brak uit bij het insturen en knalde hard met de achterkant in de muur. Daarmee was de sessie ook meteen afgelopen.