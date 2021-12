De eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft een snelste tijd opgeleverd voor Lewis Hamilton. De coureur van Mercedes rondde het 6.175 meter lange Jeddah Corniche Circuit in 1.29.786. Max Verstapppen werd op slechts vijf tienden tweede.

De beide Ferrari’s gingen direct bij het vrijgeven van het circuit de baan op, onmiddellijk gevolgd door Daniel Ricciardo. Ook Max Verstappen ging – ietwat tegen zijn gebruik in – al vroeg het asfalt op, ongetwijfeld om zoveel mogelijk meters te maken op het onbekende circuit. Na een minuut of vijf was Verstappen warmgedraaid. Hij noteerde op de harde band een 1:33.614 en was daarmee voorlopig de snelste coureur.

Foto: Motorsport Images

Waar Verstappen al snel op pad was, bleef het bij Mercedes lang stil. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zaten weliswaar ingegespt in hun wagens, maar gingen pas na een kleine tien minuten de baan op. Bottas kwam in eerste instantie op de zachte band niet in de buurt van Verstappen, maar wist zich langzaam maar zeker te verbeteren. Hamilton leek minder bezig met het aaneenrijgen van snelle ronden. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Lando Norris deden bovenaan in de tijdenlijst mee, maar Hamilton hield zich koest.

Nadat de coureurs halfweg even een moment van rust hadden ingelast, ging het in de tweede helft van deze eerste sessie weer vol gas. Eindelijk toonden de Mercedessen wat we al hadden vermoed. Hamilton en Bottas doken – op de zachte banden – naar de snelste tijden: 1.29.786 en 1:30,009. De Fin had het duidelijk naar zijn zin op het circuit aan de boorden van de Rode Zee. “Deze baan is cool”, liet Bottas over de boordradio weten.

Achter het Mercedes-duo was het Verstappen die de rest van het veld aanvoerde. Verstappen nam echter geen genoegen met de titel best of the rest en wist vlak voor het einde van de sessie de twee Zilverpijlen te splitsen met een 1:29.842. Daarmee was hij slechts 0.056 seconden langer dan Hamilton, maar de Nederlander reed op de hardste compound.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië begint om 18:00 uur Nederlandse tijd. Het volledige tijdschema vind je hier: Tijdschema GP Saoedi-Arabië: Actie onder het kunstlicht

