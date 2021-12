Nee, het is geen steun uit onverwachte hoek voor de leider in het WK. De echte Toto Wolff zal ongetwijfeld vierkant achter zijn eigen kampioenskandidaat Lewis Hamilton blijven staan, maar aardig gevonden is het wel.

De TOTO heeft een briljant filmpje gelanceerd om Max Verstappen aan te moedigen. De Nederlandse organisator van sportweddenschappen speelt daarbij handig in op het feit dat het dezelfde naam heeft als de Oostenrijkse teambaas van Mercedes.

In het spotje zien we een in een race-overall gehulde wolf achter het stuur van een Ford Mustang kruipen, om vervolgens op de klanken van een stampende beat wat donuts te draaien. Wanneer de camera uitzoomt zien we dat het rubber van de banden de woorden Gooo en Max hebben gevormd. De pay-off – zoals dat in reclametermen wordt genoemd – luidt ‘Vreet ze op Max, dit is jouw jaar!’ Een geniale inhaker voor de ontknoping van het Formule 1-seizoen.

