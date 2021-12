Red Bull stond op de openingsdag in Saoedi-Arabië nog niet helemaal bovenaan, maar teambaas Christian Horner gelooft in een goed resultaat voor Max Verstappen op een ’type circuit dat hem goed ligt’. Wel zijn er nog enkele zaken die geanalyseerd moeten worden, geeft Horner aan.

Max Verstappen begon sterk aan de eerste training in Jeddah, maar stond in geen van de twee vrijdagsessies bovenaan. Die eer ging twee keer Lewis Hamilton. De Brit noteerde zo ook de snelste tijd in de meer relevante sessie. In de tweede vrije training reden de coureurs namelijk onder het kunstlicht, wat ook het geval zal zijn in de kwalificatie en de race. De kleine verschillen bieden nog echter perspectief voor Red Bull, dat Max Verstappen de tweede en vierde tijd zag noteren. Teamgenoot Sergio Pérez heeft met de elfde en negende tijd nog wat ruimte voor verbetering.

“Het circuit is wat krapper dan de data suggereerde”, zegt Red Bull-teambaas Horner in gesprek met Sky Sports. “Het is een uitdagend circuit, hoge snelheden met de muren in de buurt. Het gaat erom wie het meeste uit de banden kan halen, een schone ronde kan rijden en zo dicht bij de muur kan rijden als zij durven”, aldus de Brit, die een ‘boeiende race’ verwacht, maar de ogen zijn nu eerst gericht op de kwalificatie van zaterdag. “Die gaat cruciaal worden, zoals op alle andere stratencircuits. In de race kan er van alles gebeuren.”

Wat Horner geruststelt, is dat het vermogen hier een minder belangrijke rol lijkt te spelen dan van tevoren gedacht. “De nadruk ligt niet helemaal op het vermogen, dat is bemoedigend. Er zat iets van een tiende of twee tienden tussen beide auto’s en de coureurs. Op dit type circuit kan je die tiende wel vinden, dat is zeer bemoedigend voor ons.”

Op de harde band begon Verstappen sterk aan de eerste training, maar op de zachte band kon de Nederlander wat minder indruk maken. “We voelden ons sterk op de harde band, maar hoe zachter de band werd, hoe meer moeite het kost om er het meeste uit te halen”, legt Horner uit. “Daar zullen we uitgebreid naar kijken. De outlap, de voorbereiding, dat soort zaken. Als ik zo luister naar de andere teams, dan zijn wij daarin niet de enige.”

Hoewel Verstappen dus nog niet helemaal bovenaan stond aan het einde van de dag, heeft Horner er vertrouwen in dat de Nederlander dit weekend een goed resultaat kan pakken. “Max moet er gewoon voor gaan, hij heeft hier ongelooflijk hard voor gewerkt, net als het hele team. Dit is het type circuit dat Max ligt. Hoge snelheid, muren, kerbstones. Ik heb hem na de sessie gesproken en hij geniet ervan”, aldus Horner.

