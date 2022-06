Dat uitgerekend Lando Norris en Daniel Ricciardo openlijk toegeven te worstelen met hun mentale gesteldheid, verraste menigeen in de paddock. Maar hoe kun je je daar nou het beste tegen wapenen?

Lando Norris besprak zijn worsteling op de Engelse tv, met name in zijn debuutseizoen had hij moeite. “Wat mensen niet beseffen is de enorme hoeveelheid stress en druk waar coureurs mee om moeten gaan. Het is veel: helemaal wanneer je op negentienjarige leeftijd je debuut in de Formule 1 maakt”, legt Norris uit. “Ik was enorm onzeker, constant bang om het te verknallen en dus altijd aan het doemdenken. Na een slecht weekend dacht ik helemaal dat ik niet goed genoeg was…”

In zijn kielzog volgen Ricciardo en Bottas die zelfs toegeeft in zijn tweede seizoen bij Williams te willen stoppen vanwege mentale en fysieke problemen. Norris zegt opgelucht te zijn er nu openlijk over te kunnen praten.

In de Vaderdagspecial van FORMULE 1 Magazine spreekt Nico van Yperen, hoogleraar sportpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Wat Norris aangeeft over zijn onzekerheid doordat alle ogen op hem gericht zijn, is een probleem waar iedere topsporter mee te maken krijgt en alleen maar meer wordt naarmate je succesvoller bent.”

Het is iets waar je geen controle over hebt. Net zoals je niet kunt controleren hoe het publiek denkt, hoe de media over je schrijft, wat je tegenstanders doen, hoe de weersomstandigheden zijn et cetera. “Het zijn allemaal factoren waar je niks aan kunt doen, die je dus moet leren accepteren.” Dat leren accepteren is volgens de sportpsycholoog een belangrijke mentale vaardigheid, waarbij je je richt op dingen waar je écht iets aan kunt doen. “Zoals ze in de psychologie zeggen: control the controllables.”

