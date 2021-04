Russell: ‘Psycholoog heeft mij sterker gemaakt’

George Russell, nu bezig aan zijn derde seizoen bij Williams, scoorde nog nooit punten met het team. Zijn kans op een overwinning met Mercedes in Sakhir vorig jaar verdween als sneeuw voor de woestijnzon door een rampzalige pitstop en late lekke band. Dingen die zwaar op hem wogen en daarom zocht hij professionele hulp voor 2021.

George Russell schakelde de professionele hulp van een psycholoog in om hem mentaal sterker te maken voor het seizoen van 2021. Om moeilijke momenten te verwerken is het volgens Russell belangrijk om met de juiste mensen te praten. “Praten met je familie en vrienden is natuurlijk heel goed, maar professioneel advies inwinnen was erg belangrijk”, zei hij tegen Britse krant The i.

“Dat stelde me in staat om sterker, fitter en gezonder terug te komen dan ooit, en ik zal er beter door kunnen presteren”, aldus de Brit, die gelooft dat er een verkeerd stigma heerst over psychologische hulp. “Ik denk dat zoveel mensen, vooral mannen, psychologie als een zwakte zien, wat absoluut niet het geval is. Je geest is je sterkste wapen.”

Het hartverscheurende moment in de voorlaatste race van 2020, waarin Russell een vrijwel zekere overwinning door simpele pech werd ontnomen, ziet hij nu vooral als een leermoment: “Dat leerde me dat vechten voor kampioenschappen en overwinningen in de toekomst mentaal veel zwaarder zal zijn dan wat ik de afgelopen twee jaar achteraan op de grid heb moeten doorstaan.”

Russell heeft geleerd op een andere manier met tegenslag en twijfel om te gaan. “Die ervaringen zijn een verkapte zegen geweest. Ik denk dat ik op de lange termijn, 10, 15 jaar later, terugkijk en zeg: ‘Ik zou geen van die dingen voor de wereld veranderen’.” De Formule 2 kampioen van 2018 richt zijn pijlen nu vooral op de toekomst: “Als ik races en kampioenschappen wil winnen, kan ik die moeilijke momenten mij niet naar beneden laten halen.”

In Imola hoopt Russell volgende week voort te bouwen op de solide vijftiende plaats in kwalificatie en veertiende plaats in de race tijdens seizoensopening in Bahrein. Wellicht liggen de eerste punten met Williams voor hem in het verschiet.