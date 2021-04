Helmut Marko: ‘Verstappen en Hamilton van een ander niveau’

Max Verstappen verloor in Bahrein de eerste slag om de titel van Lewis Hamilton, maar Helmut Marko zag geen nederlaag, alleen het bewijs dat de twee op een heel ander niveau zitten dan de rest van het veld.

Max Verstappen en Lewis Hamilton hielden kijkers van de Grand Prix van Bahrein de hele race op het puntje van hun stoel door tot het einde van de race te knokken om de zege. Het feit dat Valtteri Bottas als derde over de streep kwam met 37 seconden achterstand, bewees voor Helmut Marko dat Verstappen en Hamilton eenzaam aan de top staan.

Lees ook: Alonso heeft tijd nodig voor de laatste details: ‘Mijn positie bij pitstop was ook niet goed’

In een interview met het Duitse Formel1.de gaat Marko in op de zenuwslopende slotfase van de eerste race van het seizoen, waarin Verstappen Hamilton vier ronden voor het einde wist te passeren, alleen om de positie een paar bochten later terug te geven omdat de inhaalactie buiten de baan had plaatsgevonden. Daarna wist Hamilton de Nederlander knap achter zich te houden en voor het eerst sinds 2015 weer een seizoensopener te winnen.

“Wat Hamilton meer heeft dan Max is een ongelooflijke consistentie”, gaf Marko toe. Hamilton was in de ogen van Marko geen onterechte winnaar: “Je zag dat hij het tactisch geweldig deed. Hoe hij van lijn wisselde enzo.” De kansen zijn echter nog lang niet verkeken volgens het hoofd van Red Bulls driver development. “Ze ontlopen elkaar niet veel. Op een gegeven moment zal Max net zo’n berg aan ervaring hebben als Hamilton.”

Na de race was er veel te doen over het teruggeven van de positie na de manoeuvre van Verstappen. Die gaf direct te kennen dat hij liever voor was gebleven en dan maar een tijdstraf had ontvangen. Verstappen was overtuigd dat hij in vier ronden nog wel een gat van vijf seconden zou kunnen trekken, maar volgens Helmut Marko had dat geen zin gehad.

“Het probleem is dat de vijf seconden geen garantie was geweest voor een overwinning. We waren ervan overtuigd dat de penalty zodanig zou zijn geweest dat Hamilton zou hebben gewonnen”, zei Marko in het interview. “Als hij 5,8 seconden voorsprong had, hadden we 10 seconden tijdstraf gekregen. Vanuit dat oogpunt zou het geen zin hebben om voor te blijven lopen.”

Lees ook: Ferrari ambitieus: ‘Willen met nieuwe motor in 2022 opnieuw de maatstaf zijn’

Sinds de eerste race kijkt iedereen uit naar een seizoenlange strijd tussen zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en supertalent Verstappen, die op aandringen van Marko in 2016 al de overstap maakte van Toro Rosso naar Red Bull. Verstappen wist direct zijn eerste race voor de Oostenrijkse renstal te winnen, maar vijf jaar later moet hij het eerste kampioenschap sinds 2013 binnen gaan slepen.