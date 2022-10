Na het behalen van zijn tweede wereldtitel heeft Max Verstappen de nodige felicitaties ontvangen van zijn mede-coureurs. Zo prijst viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel de ‘erg dominante’ Verstappen voor het feit dat hij ‘geen enkel moment de focus verloor’ en wist Charles Leclerc dat het ‘slechts een kwestie van tijd’ was voordat Verstappen zijn tweede titel zou veiligstellen.

Daniel Ricciardo: “Twee op een rij. Vorig jaar was echt een enorm gevecht. Als fan was dat geweldig om te zien. Dit jaar heeft hij nog een stap gezet en was hij behoorlijk overtuigend. Ik ben blij voor Max en Red Bull. Ik weet dat de fans het liever tot het einde zien doorgaan, maar vorig jaar was een soort unicorn-situatie.”

Sebastian Vettel: “Hij was erg dominant. Het was na de eerste races duidelijk dat het zo zou lopen. Maar hij moest de klus nog wel even klaren. Hij verloor op geen enkel moment de focus. Goed gedaan van het team en Max. Ik ken er nog wat mensen, dus ik ben blij voor ze.”

Lewis Hamilton: “Red Bull heeft geweldig werk geleverd met hun auto. Felicitaties aan het hele team en Max.”

Fernando Alonso: “Mijn felicitaties aan Max en Red Bull. Het is uitmuntend wat zij dit jaar geflikt hebben. Als je een kampioenschap vier races voor het einde wint, dan heb je iets uitzonderlijks gedaan. Welkom bij de club. Ik wens je meer geluk toe dan wat ik heb gehad.”

Sergio Pérez: “Ik ben heel blij voor Max. Hij heeft dit seizoen ongelofelijk gereden. Veel lof voor hem en het hele team. Hopelijk kunnen we binnenkort de constructeurstitel veiligstellen. Dat zou enorm zijn.”

Charles Leclerc: “Het was te verwachten dat Max kampioen zou worden, of dat nou dit weekend was geweest of het volgende weekend. Het was slechts een kwestie van tijd voordat hij weer wereldkampioen zou worden. Grote felicitaties aan Max en het team, ze hebben een ongelofelijk seizoen gehad.”