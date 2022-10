Na de bloedstollende strijd tot de laatste ronde in Abu Dhabi vorig jaar, staat het seizoen 2022 vooral in het teken van dominantie. Kijkend naar de puntentabellen althans, want op de baan was het vaak spannender dan de WK-stand doet vermoeden. Ons panel bestaande uit Jeroen Bleekemolen, Allard Kalff en Tom Coronel geeft zijn verdict.

Welk moment dit seizoen is tekenend voor de wereldtitel van Max Verstappen?

Jeroen Bleekemolen (JB): Dit jaar staat voor mij vooral in het teken van Ferrari’s blunders, zowel van de coureurs als van het team aan de pitmuur. Het is een mooie WK-strijd geweest, maar niet qua punten. Ze hebben bij Ferrari zoveel punten weggegooid door domme beslissingen, ik denk alleen dat ze het zonder die fouten ook niet hadden gered. Verstappen en Red Bull zijn te sterk. In Bahrein beloofde het aanvankelijk nog een gevecht te gaan worden tussen Charles Leclerc en Max Verstappen, maar die strijd hebben we niet gekregen. Als ik één moment zou moeten kiezen, dan is dat uitvallen van Leclerc in Frankrijk. Hij had de wedstrijd in zijn greep, maar spinde eraf.

Allard Kalff (AK): In Canada kwam voor mij alles samen. De strategie van Red Bull was top, Max Verstappen presteerde onder grote druk van Carlos Sainz fantastisch, Ferrari had de snellere auto, maar Verstappen won de race. Het was het kampioenschap van Verstappen in een notendop, hij heeft nul fouten gemaakt, het team maakte geen verkeerde keus: die dag was perfect.

Tom Coronel (TC): Dat is toch wel Spa geweest en dan vooral die eerste ronde. Hoe Max daar zo makkelijk door het veld naar voren kwam, dat was een hele sterke. Het is de eerste race na de zomerpauze en dan is het toch altijd even afwachten of er nog konijnen uit de hoge hoed komen. Het was de K.O., het hele weekend was Max overduidelijk de sterkste. Wat hij daar liet zien, was ongelooflijk. Max blijft me verbazen, steeds weer. Dan doet hij weer iets wat helemaal niet kan, wat mij na 33 jaar nog steeds niet lukt. En dat zeg ik niet omdat hij Nederlander is, ik zie dat. Als het een Fransman was geweest, had ik het ook gezegd.

Foto: Motorsport Images

Wat is de kracht geweest van Max Verstappen dit jaar?

JB: Hij is vrijwel foutloos geweest. Hier en daar hooguit een klein foutje, zoals in Barcelona en de spin in Boedapest, maar zelfs dan lost hij het op. Ondanks dat het qua snelheid dichtbij elkaar zit, heeft hij geen last van druk en dat is best bijzonder. Als je zoveel wedstrijden rijdt, zou je mindere races kunnen hebben, maar die heeft hij gewoon niet. Hij is altijd snel en safe. Alles moet top zijn om hem te verslaan, hij trekt het altijd naar zich toe. Hier en daar heeft Max misschien wat geluk, maar de beslissingen neemt hij vaak zelf. Hij weet de wedstrijd altijd goed te lezen, heeft een uitstekend gevoel voor wat juist is op de beslissende momenten.

AK: Verstappen en Red Bull hebben races gewonnen waar ze niet de snelste auto hadden. In de eerste negen races hebben we zes poles van Charles Leclerc gezien, maar zes overwinningen voor Verstappen. Altijd de kop naar beneden, onverstoorbaar zijn eigen koers varen en dan maximaliseren op de zondag. Je kunt zeggen dat Leclerc en Ferrari sneller waren, maar Verstappen en Red Bull waren beter.

TC: Zijn geduld. Ik zie hem soms denken: ‘Ik pak je de volgende ronde wel of in de volgende bocht.’ Dat hebben we in zijn eerste jaren niet gezien, we zijn een bepaalde felheid van hem gewend. Dan zette hij de koevoet tussen de deur en wrikte hij hem open.

Lees ook: Verstappen na verwarring voor tweede keer op rij tot wereldkampioen Formule 1 gekroond

De spin in Hongariije, één van de weinige schoonheidsfoutjes dit jaar. Foto: Peter van Egmond

In deze vorm, zijn Red Bull en Verstappen de komende jaren niet te verslaan?

JB: Dat wordt heel lastig. Aan de andere kant, qua snelheid is het best mogelijk dat het weer spannend wordt. Ferrari zit er al dicht bij en Mercedes zal zich terugvechten. Alleen als Max zo sterk blijft rijden, wordt het wel erg moeilijk om hem van winnen af te houden. De geschiedenis heeft uitgewezen dat het wel een aantal jaren kan duren voordat de eerste barstjes komen in een team dat het goed voor elkaar heeft.

AK: Het hangt af van wat de concurrentie doet. Ferrari heeft gewoon een snelle auto, dat is ontegenzeggelijk waar. Ze hebben daar strategische blunders gemaakt en motoren gehad die niet altijd even betrouwbaar bleken, maar als ze die zaken op de rit krijgen, doen ze gewoon mee. Voor Mercedes zijn de komende races tot het einde van het seizoen belangrijk om te kijken welke kant ze opgaan: wat moeten ze aan de auto veranderen voor volgend jaar om hem beter te maken? Het grootste vraagteken voor mij is het presteren van Sergio Pérez. Als je kijkt naar de koppels van de top-3 teams, dan is Pérez voor mij de zwakste schakel.

TC: Met het reglement zitten ze bij Red Bull in ieder geval voorlopig goed de komende jaren. De teams die minder gepresteerd hebben, krijgen wel meer mogelijkheden om te ontwikkelen met meer tijd in de tunnel bijvoorbeeld. Die kunnen een inhaalslag maken, maar dat is alleen maar mooi voor de competitie. Een Mercedes-achtige dominantie zie ik niet ontstaan, qua auto in ieder geval niet. Als coureur zal Max Verstappen wel de beste blijven.

Foto Motorsport Images