Volgens George Russell, hoofd van de vakbond voor Formule 1-coureurs, willen de rijders het schelden in de auto beperken. Tijdens de GP van Singapore maakte de FIA duidelijk dat het strenger wil optreden tegen vloeken achter het stuur. Max Verstappen, die tijdens een persconferentie het woord ‘fucked‘ bezigde, was hier direct de dupe van. De Nederlander boycotte vervolgens alle persmomenten en dreigt dit in Austin opnieuw te doen.

In aanloop naar de GP van de Verenigde Staten kon George Russell bevestigen dat de coureurs voortaan beter op hun taalgebruik gaan letten. “Het lijkt een beetje onbenullig dat het zover heeft moeten komen”, zei de Brit tegen Reuters. “We moeten nog met de FIA praten, maar we hopen dat volgende week in Mexico te doen. Als collectief zijn we allemaal eensgezind”, aldus Russell.

In aanloop naar de GP van Mexico kunnen we dus een officieel statement verwachten. “Als coureurs zullen we waarschijnlijk iets formeels voorleggen”, besloot Russell. “Het moge duidelijk zijn dat we de emoties in de sport niet geheel willen wegnemen. De regie kan er juist voor kiezen om tijdens de race minder uit te zenden, en tegelijkertijd moeten wij ons bewust zijn van wat we allemaal zeggen.”

Nieuwe boycot van Verstappen?

Max Verstappen, die in Singapore op de vingers werd getikt voor zijn grove taalgebruik, is minder meegaand. Hij heeft nog steeds het gevoel dat hij niets verkeerd heeft gedaan en heeft daarom ook geen contact gezocht met de FIA na het incident. “Ik heb niets gehoord, dus voor mij verandert er niets”, zei hij tegen de BBC. “Ik ben sowieso niet zo’n voorstander van praten, dus voor mij is het prima zo.”

Verstappen maakte duidelijk dat hij bereid is de pers te woord te staan tijdens de officiële persmomenten, maar liet tegelijkertijd doorschemeren dat hij volledige en gepaste antwoorden alleen buiten de persconferenties om geeft. Het ‘domme’ geschil met de FIA is volgens de Nederlander niet zijn schuld. “Ik sta open voor een gesprek, maar het hoeft niet van mijn kant te komen”, zei hij. “Ik ga gewoon door met mijn leven.”

“Natuurlijk mag je niet zomaar schelden, maar dat heeft vooral te maken met het beledigen van anderen”, verdedigde Verstappen zich. “In dit specifieke scenario is het optreden van de FIA heel onnodig. Argumenten als: ‘Ja, maar er kijken ook kinderen’, gaan niet op. Toen ik vijf jaar oud was, keek ik echt niet naar persconferenties. Daarbij worden er op scholen tegenwoordig veel ergere dingen geroepen. Zo is het leven nu eenmaal. Ik snap dat ik het goede voorbeeld moet geven, maar hier moet je echt niet zo’n punt van maken.”

