De World Motorsport Council – het overlegorgaan tussen de FIA en de Formule 1 – heeft besloten de grens van financiële boetes in de Formule 1 flink op te krikken. In het ergste geval kan een coureur nu een boete van €1 miljoen ontvangen. De coureurs zijn hier aardig van geschrokken.

Financiële boetes in de Formule 1 trekken minder vaak de aandacht dan iets als een gridstraf of een tijdstraf, maar ze worden zeker niet minder vaak gebruikt. Recentelijk nog kreeg Lewis Hamilton een boete van €50.000 omdat hij te voet de racebaan overstak na zijn crash in Qatar. Max Verstappen kreeg twee jaar geleden een boete van hetzelfde bedrag omdat hij na de kwalificatie in Brazilië de achtervleugel van Hamilton’s auto aanraakte. Kleinere geldstraffen worden vaak uitgedeeld voor te snel rijden in de pitlane, overtredingen bij een pitstop of als coureurs en teams zich niet aan de gemaakte afspraken rondom een raceweekend houden.

“In de Internationale Sport Code stond eerder altijd dat de maximale boete die de stewards uit kunnen delen op €250.000 begrensd is. Dit bedrag is in de afgelopen twaalf jaar niet aangepast. Het bedrag past niet meer bij wat er momenteel nodig is in de motorsport,” aldus een statement van de FIA. De nieuwe bovengrens voor financiële boetes in de Formule 1 ligt nu op €1 miljoen. In alle andere competities zijn de boetes nu begrensd op €750.000.

Flinke schok voor de coureurs

Voor de coureurs was dit nieuws even schrikken. “Als ze het bedrag daarnaar verhogen, dan richten ze zich maar op drie of vier coureurs, want niemand anders kan dat betalen”, reageert Alexander Albon. “Ik denk niet dat mensen doorhebben dat in de eerste paar jaar als coureur, je salaris absoluut niet is wat veel mensen verwachten. Dit is een flinke boete, al helemaal als je je daarvoor in de schulden moet steken. En we betalen ook al onze extreem dure kosten voor de superlicentie.”

Max Verstappen moest ook even slikken. “Ik zou wel willen weten wat voor overtreding je moet begaan voor zo’n boete, als het aanraken van een achtervleugel al €50.000 is. Ik maak me maar alvast klaar.” Charles Leclerc kan het daar alleen maar mee eens zijn. “Het is een enorm bedrag. Ik heb geen idee wat zo’n boete zou verdienen. Sommige coureurs verdienen niet eens zoveel!”

Ook Lewis Hamilton kan er niet bij. “We moeten hierbij echt nadenken wat voor boodschap dit afgeeft. Er zit al zoveel geld in deze sport, maar er is nog veel meer wat we kunnen doen om kansen te creëren. De enige manier waarop ze een miljoen van mij gaan krijgen, is als het allemaal naar een goed doel gaat.” Kevin Magnussen naast hem knikt mee. “Dit bedrag is echt absurd. Charles kan misschien zijn horloge nog afgeven bij wijze van betaling, maar ik zou gewoon verdwijnen. Mij zie je dan nooit meer terug.”

‘Dit kan je een nieuwkomer niet aandoen’

George Russell heeft een wat invloedrijkere stem in de paddock dan de meeste coureurs. De Mercedes-coureur is namelijk ook voorzitter van de Grand Prix Drivers Association, in feite de vakbond van de coureurs. Ook hij kan er niet bij waarom de bovengrens van de boetes ineens vier keer zo hoog is geworden.

“Het is belachelijk dat een coureur nu ineens een boete van een miljoen kan krijgen”, stelt de Brit. “In mijn eerste jaar in de Formule 1 had ik een salaris van vijf cijfers, maar ik maakte kosten van zes cijfers. Ik moest betalen voor mijn trainer, mijn vluchten en een assistent. En dat geldt waarschijnlijk voor een kwart van de coureurs. Wij kunnen doen wat we het liefst willen, dus daar klagen we ook niet over. Maar als je een eerstejaars coureur neemt, die aan het eind van het jaar 100.000 in de min staat vanwege zijn investeringen, en hem dan ook nog een boete van een miljoen oplegt… Wat gebeurt er dan met zo iemand?”

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!