Meerdere Formule 1-coureurs hebben inmiddels hun onvrede geuit over het strafpuntensysteem en het raceverbod van Kevin Magnussen. De Deen moest afgelopen weekend zijn Haas-bolide afstaan aan Oliver Bearman, omdat hij binnen één jaar twaalf strafpunten had verzameld. Zijn collega’s vinden dat de FIA nog eens goed moet kijken naar de regels omtrent het bestraffen van coureurs.

“Ik denk dat niemand echt fan is van het huidige systeem”, zei Alex Albon tegen de media in Bakoe. “Ik vind dat de straf tijdens de race zelf zou moeten plaatsvinden.” Coureurs kunnen tijdens een Grand Prix een tijdstraf, een drive-through penalty of een gridstraf krijgen. Albon is van mening dat Kevin Magnussen in het verleden strenger bestraft had moeten worden om nieuwe overtredingen te voorkomen.

Hoort bij het racen?

“Als ik terugkijk op de incidenten waarbij Kevin betrokken was, had hij tijdens een paar races veel zwaarder gestraft moeten worden,” aldus Albon. “Nu bleef hij het herhalen en werd het een beetje rommelig. Er zijn gevallen geweest waarbij hij daadwerkelijk een gevaar vormde, maar veel van die incidenten waren slechts kleine vergrijpen.” Fernando Alonso deelt dezelfde mening. Eerder sprong hij voor Kevin Magnussen in de bres door te stellen dat diens acties ‘gewoon bij het racen horen’.

Inmiddels heeft Kevin Magnussen zijn straf uitgezeten en staat hij in Singapore weer gewoon op de grid. En de strafpunten op zijn licentie? Die zijn stuk voor stuk geschrapt. “Dat is een beetje vreemd,” besloot Alex Albon. “Het is raar dat je na een raceverbod gewoon wordt gereset en weer met een schone lei begint.” Magnussen, die waarschijnlijk in zijn laatste seizoen in de Formule 1 zit, krijgt nog zeven raceweekenden de kans om zich te laten gelden.

