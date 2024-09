Sinds Red Bull in zwaar weer verkeert, klinken er veel geruchten over een toekomstige samenwerking tussen Max Verstappen en Mercedes. Toto Wolff heeft de drievoudig wereldkampioen meerdere keren het hof gemaakt. Na de zoveelste teleurstellende race in Azerbeidzjan zou vader Jos Verstappen volgens F1-insider al een ‘mondelinge overeenkomst’ hebben bereikt met de Silver Arrows.

LEES OOK: Formule 1-fans wijzen massaal naar ‘illegale’ achtervleugel van McLaren

Volgens het Duitse medium heeft Jos Verstappen, die goed kan opschieten met Mercedes-topman Toto Wolff, zelfs al een informele deal gesloten met het team. Max Verstappen zou vanaf 2026 naar een van zijn grootste rivalen kunnen verhuizen, ongeacht zijn huidige contract bij Red Bull. De Nederlander moet eigenlijk tot 2028 in Milton Keynes blijven, maar bepaalde voorwaarden in die overeenkomst zouden hem toestaan om een transfer te maken.

“Er zou sprake zijn van een handdrukovereenkomst tussen Jos Verstappen en Toto Wolff,” meldt F1-insider. “Het Red Bull-contract van Max (Verstappen, red.) verandert daar niets aan. Daarin zijn immers exit-clausules opgenomen die hij onder bepaalde voorwaarden voor 2026 kan inzetten.”

LEES OOK: Duidelijke taal Max Verstappen in Bakoe: ‘Liep voor geen meter’

En Aston Martin dan?

De toekomst bij Red Bull is voorlopig onzeker; de Oostenrijkers verloren afgelopen weekend de leiding in het constructeurskampioenschap aan McLaren. Daarbij heeft Max Verstappen sinds de GP van Spanje geen race meer kunnen winnen en moet hij vrezen voor de titel bij de coureurs. Rivaal Lando Norris hoeft nog maar negenenvijftig punten goed te maken op de Nederlander.

LEES OOK: Aston Martin? Misschien iets voor de toekomst, denkt Verstappen

Echter, naast Mercedes is ook Aston Martin een interessante bestemming voor Verstappen. De huidige prestaties zijn ondermaats, maar het team van Lawrence Stroll heeft zich onlangs versterkt met Adrian Newey. Het team beschikt ook over een nieuwe windtunnel en zal straks gebruikmaken van de voor Verstappen bekende Honda-motoren. Of hij daadwerkelijk een vroegtijdige transfer gaat maken, is nog maar de vraag. Dat de toekomst bij Red Bull er op dit moment somber uitziet, is in ieder geval duidelijk.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!