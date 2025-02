Het was een veelbesproken onderwerp tijdens het F1 75-evenement in Londen – de nieuwe regels van de FIA omtrent vloeken. Vanaf heden deelt de organisatie torenhoge boetes uit aan coureurs die scheldwoorden gebruiken of anderzijds grof taalgebruik bezigen in de media. Zijn dergelijke maatregelen gerechtvaardigd in een extreme sport als de Formule 1? De coureurs hebben hun twijfels.

Het onderwerp kwam vorig jaar al in opspraak. FIA-president Ben Sulayem had nog maar net afgekondigd dat Formule 1-coureurs ‘geen scheldende rappers zijn’, of Max Verstappen gebruikte het woord fucked in een persconferentie. Dat moest hij met een taakstraf bekopen. Niet veel later kreeg collega Charles Leclerc een geldboete voor een vergelijkbaar vergrijp. Inmiddels zijn er duidelijke straffen vastgelegd in het reglement.

Coureurs kunnen bij een eerste overtreding boetes tot 40.000 euro verwachten. Bij een tweede overtreding wordt het bedrag verdubbeld tot 80.000 euro en volgt een schorsing van een maand. Een derde overtreding wordt bestraft met een boete van 120.000 euro, een schorsing van een maand en aftrek van kampioenschapspunten. Serieuze consequenties dus.

‘Gebruik je verstand’

Max Verstappen werd tijdens een persconferentie in Londen gevraagd naar de nieuwe regels. “Ik praat daar liever niet over – anders kom ik in de problemen”, grapte hij. “Ik bedoel, het is veel geld. Eerlijk gezegd denk ik dat het van mijn kant niet nodig is om zo met de regels om te springen. Je moet ook een beetje je gezond verstand gebruiken. Daarbij heb ik liever dat we ons richten op andere onderwerpen — de veiligheid verbeteren of de algehele prestaties van de auto’s optimaliseren. Dit is een beetje onnodig.”

George Russell, voorzitter van de coureursvakbond, vindt ook dat de boetes te ver gaan. “Ik ben niet iemand die vaak vloekt, maar voor veel van de rijders is Engels niet de eerste taal”, vertelde hij aan The Sports Agents Podcast. “Als je dan gaat dreigen met boetes, gaan coureurs op eieren lopen. Dan durven ze zich straks niet meer te uiten omdat ze bang zijn dat ze straf krijgen. Dat gaat te ver.”

‘Stukje persoonlijkheid’

Yuki Tsunoda had de lachers op zijn hand toen hem werd gevraagd naar de maatregelen. Iedereen weet dat de jonge Japanner bekend staat om zijn verhitte boordradio’s. “Voor mij is het iets waarmee je je persoonlijkheid laat zien”, reageerde hij. “Daarbij zijn het heus niet alleen de coureurs die vloeken. Wij hebben nota bene de juiste mediatraining gehad. Misschien dat ik nu in mijn privéleven meer ga schelden, maar in de Formule 1 ga ik in ieder geval proberen om het niet te … verprutsen”, censureerde hij zichzelf.

Voor alle rookies die in 2025 doorstromen naar de Formule 1, is het vrij eenvoudig, legde Oliver Bearman uit. De 19-jarige Brit maakt dit jaar zijn debuut bij Haas. “Ik kan het me zeker niet veroorloven om te vloeken, dus dat is een goed begin”, zei hij lachend. “Het is natuurlijk een groot onderwerp geworden gedurende de winterstop, maar ik weet zeker dat we een manier zullen vinden om alle partijen tevreden te stellen.”

