Cowell lovend over Hamilton: ‘Hij is de beste’

Andy Cowell, de voormalig motorbaas van Mercedes, ziet Lewis Hamilton als de beste coureur waar hij samen mee heeft gewerkt in de Formule 1.

Andy Cowell heeft met meerdere kampioenen gewerkt, waaronder Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Hamilton is volgens Cowell de beste. “Hij is een ongelooflijk natuurtalent, zo nieuwsgierig naar nieuwe dingen en heeft een ongelooflijk doorzettingsvermogen”, zegt Andy Cowell in Beyond the Grid.

“Hij is ook een groot sportman en motivator voor het team”, gaat de voormalig motorbaas van Mercedes verder. “Een paar jaar geleden hadden we een debrief na de race. Ik was in de fabriek en Lewis had het gevoel dat we vermogen tekort kwamen. “Komen we vermogen tekort? Wat zegt de GPS-data?”, vroeg Hamilton. “Andy, ik weet dat je luistert. We hebben meer vermogen nodig”, zei Hamilton. Dat soort dingen brengt het team weer dichterbij elkaar”, zegt Cowell.

Cowell roemt ook zijn sportiviteit. “Hij wil altijd eerlijk winnen en denkt dat dat nodig is in de Formule 1. Ik waardeer Hamilton zeer als persoon en als coureur”, aldus de voormalig motorbaas van Mercedes.

