De saga rond Christian Horner, Red Bulls teambaas wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag, lijkt in de komende dagen zijn ontknoping te krijgen. Volgens SkySports is het onderzoek van een onafhankelijk jurist naar de Brit – naar verluidt een rapport van ruim 100 pagina’s – afgerond en is het wachten op het verdict van de top van het moederbedrijf, Red Bull GmbH.

Het ging de afgelopen weken bijna nergens anders over. Zelfs bij de testdagen, die vorige week woensdag, donderdag en vrijdag in Bahrein werden afgewerkt. Maar de ‘kwestie Horner’ lijkt het eindstadium te hebben bereikt, aldus SkySports. Dat zou, zo stelt Eddie Jordan, ook hoog tijd worden. Volgens de voormalige teambaas heeft Red Bull de zaak niet goed aangepakt.

“Ik heb veel slechte beslissingen gezien”, zo zegt hij tegen F1 Insider. “Maar de situatie bij Red Bull is een van de meest absurde die ik ooit heb gezien. Denkt iemand nou echt serieus dat de werknemer de beschuldigingen heeft verzonnen en die zomaar uit de lucht zijn komen vallen? Als Horner onschuldig is, is zij dan schuldig? De schade aan Red Bulls imago is nu al enorm. Iemand moet nu een beslissing nemen.”

Horner, teambaas en CEO van Red Bull Racing, kwam onlangs in opspraak nadat een vrouwelijke werknemer hem van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde. Hij zou, zo beweerde De Telegraaf, seksueel getinte appjes naar haar hebben gestuurd en via zijn advocaat ook meer dan een half miljoen euro hebben geboden om de zaak in de doofpot te stoppen. De Brit was afgelopen week in Bahrein gewoon aanwezig bij de testdagen, maar wilde geen vragen over zijn positie beantwoorden.

Donderdag is de eerste training van de Grand Prix van Bahrein, waarmee het nieuwe Formule 1-seizoen wordt geopend.