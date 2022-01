Tim en Tom Coronel hebben hun avontuur in de Dakar-rally moeten staken. Tim Coronel liep afgelopen vrijdag een rugblessure op en de racende tweeling vindt doorgaan niet verantwoord.

De twee met een racehart geboren broers hebben dat uiteraard nog wel geprobeerd, maar het ging zaterdag al niet van harte. In de zevende etappe moesten de broers noodgedwongen met de handrem erop rijden door de blessure die Tim vrijdag had opgelopen na een harde landing tijdens het door de zandduinen van Saoedi-Arabië stuiteren.

Tijdens de rustdag op zondag is Tim nog onder handen genomen door de fysiotherapeut, maar ook dat mocht niet baten. “Gezondheid gaat voor”, kent zijn broer Tom echter geen twijfel dat stoppen de juiste beslissing is. “Tim kan amper lopen.” Zo halverwege de Dakar zit het woestijnavontuur er dus op voor de twee.

“Volgend jaar is er weer een”, relativeert Tom Coronel de opgave. De Coronels zijn al jaren vaste gasten in de Dakar-rally. Tim heeft er vijftien op zijn naam staan, Tom tien. De twee reden dit keer met een nieuwe buggy, de Century CR6. Dat ging, tot het mis ging, heel goed. De snelheid zat erin en de Coronels stonden er goed bij in het klassement.

