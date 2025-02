Damon Hill blijft van mening dat Max Verstappen over de schreef ging tijdens de Grand Prix van Mexico. Hij vergeleek de wereldkampioen met de schurk Dick Dastardly uit de tekenfilm Wacky Races en stelde dat eerlijk racen niet in Verstappens filosofie zit. De eenvoudig wereldkampioen benadrukt dat hij niet ‘anti-Max’ is, maar beweert dat de Nederlander ‘zou huilen als een baby’ als de rollen zouden worden omgedraaid.

Tijdens de Grand Prix van Mexico kreeg Max Verstappen twee keer een tien seconden tijdstraf, een keer voor een botsing met titelrivaal Lando Norris en een andere voor het winnen van een positie terwijl hij niet op de baan was.

Damon Hill, destijds nog werkzaam voor Sky Sports, zei in hun podcast na de race in Mexico-stad: “Het probleem dat Max heeft, is dat hij gewoon weigert om bij een inhaalactie enige grasmat toe te geven. Het is mogelijk om eerlijk te racen en dat is iets waarvan ik niet zeker weet of Max daartoe in staat is . Het zit niet in zijn repertoire, niet in zijn filosofie. Zijn filosofie is dat ‘You’re not coming past’.”

Huilen als een baby

Ook vergeleek Hill Verstappen met de schurk Dick Dastardly uit de tekenfilm Wacky Races. In een interview met The Telegraph verdedigt de Brit nu zijn uitspraken. “Ik ben niet anti-Max. Dit is het punt. Ik denk dat Max briljant is. Ik vind hem leuk. Ik bedoel, wat is er niet leuk aan? Hij is sensationeel”, is hij lovend.

“Maar toen ik vond dat hij over de schreef ging, zei ik dat. En ik denk dat Red Bull een verantwoordelijkheid heeft, hun teammanagement heeft een verantwoordelijkheid, voor de sport, weet je? Als hun chauffeur af en toe de limiet overschrijdt, hebben ze de verantwoordelijkheid om te zeggen: ‘Dat kun je niet doen.’ En dat doen ze niet. Dat is altijd mijn probleem met hen geweest. Dat ze Max bijna carte blanche hebben gegeven en hun chauffeur hebben behoed voor het niet naleven van de code.”

“Ik zal je een voorbeeld geven. Max interpreteerde de regel over inhalen en voorop liggen aan de top aan de binnenkant correct in zijn voordeel. Er staat niets in de regels dat zegt dat je dat niet kunt doen. En het is opwindend om mensen naar binnen te zien duiken. Behalve dat geen enkele andere bestuurder het doet. En als iemand het hem zou aandoen, zou hij huilen als een baby. En dat is een van mijn problemen met hen. Red Bull kan daar simpelweg niet bij zitten. Nee, het is echt een beetje teleurstellend, op zijn zachtst gezegd, dat ze graag worden gezien als de harde jongens in de buurt, maar als iets niet gaat zoals ze willen, huilen ze erom.”

Anti-Nederlands

Op de vraag naar de opmerkingen van Hill in 2024, antwoordde Verstappen: “Ik luister niet naar die individuen. Ik doe gewoon mijn ding. Ik ben drievoudig wereldkampioen. Sommige mensen zijn gewoon een beetje bevooroordeeld”, waarna hij eraan toevoegde dat hij ‘het verkeerde paspoort’ heeft.

Hill kan zich daar niet in vinden. “Over het algemeen hebben ze altijd het standpunt ingenomen dat Sky Brits-centrisch en bevooroordeeld is, wat echt oneerlijk is, denk ik. Zoals ik al zei, ik vind Max leuk. Wat ik niet leuk vind, is chauvinisme. En ik hou niet van het feit dat het een ‘Jullie zijn tegen ons omdat we niet Brits zijn’ werd en al die onzin, die werd gebruikt als een manier om ons onder druk te zetten. Het is volstrekt oneerlijk om te suggereren dat er ook maar iets anti-Nederlands aan de hand is.”

