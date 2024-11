Dan Fallows legt zijn taken als technisch directeur van Aston Martin neer – deze maand neemt de Britse ingenieur afscheid van het team. Fallows kwam begin 2022 over van Red Bull en was medeverantwoordelijk voor het succes in de openingsfase van het vorige seizoen. Met zijn vertrek loopt hij een reünie met Red Bull-ontwerper Adrian Newey mis. Wat hij in de toekomst gaat doen, is nog onduidelijk, al blijft hij wel verbonden aan Aston Martin.

In een officieel persbericht meldt Aston Martin dat Dan Fallows een nieuwe rol binnen de organisatie krijgt. Vermoedelijk zal hij in de toekomst worden ingezet bij de productie van de straatauto’s van het Britse luxemerk. CEO Andy Cowell bedankt Fallows in ieder geval voor zijn inzet bij het Formule 1-team. “Aston Martin is Dan heel dankbaar voor zijn bijdrage,” liet hij weten. “Hij leidde het succes van de AMR23, de auto die ons vorig jaar acht keer een podium opleverde.”

Aerodynamica-expert

“Gedurende mijn tijd bij Aston Martin heb ik genoten van alle uitdagingen die dit team wil aangaan,” zei Dan Fallows over zijn vertrek. “Het team is vastberaden om zowel races als kampioenschappen te winnen. Ik moet nu het stokje doorgeven, maar ik kijk uit naar de succesvolle toekomst van Aston Martin. Dat kan niet lang meer duren,” verzekerde hij tot slot.

Dan Fallows kwam in 2006 in de Formule 1 terecht bij het toen piepjonge Red Bull. Als aerodynamica-expert werd hij al snel een belangrijke ingenieur binnen het team. Mede dankzij Fallows groeide de Oostenrijkse renstal uit tot een dominante kracht in de sport. In 2021 werd bekend dat hij een transfer zou maken naar het Aston Martin van Lawrence Stroll. Na onenigheid over de zogenaamde gardening leave ging hij in april 2022 aan de slag in Silverstone.

