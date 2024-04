Na een sterk aantal races in 2023 werd Daniel Ricciardo dit seizoen weer vaste klant bij Visa RB. Veel fans zagen dit als een kans voor de honey badger om terug te klauteren naar de top van de Formule 1. Het Red Bull-stoeltje van Sergio Pérez was het doelwit, maar na vier matige races in de VCARB01 heeft de Australiër andere plannen. Ricciardo zou het niet erg vinden om nog een jaartje bij het zusterteam te slijten.

SpeedCafe vroeg hem of hij openstond voor nog een seizoen bij het team uit Faenza. “Met hoe ik me nu voel wel”, reageerde Ricciardo. De coureur heeft een eenjarig contract bij Visa RB, maar als Helmut Marko over je schouder meekijkt, sta je eigenlijk altijd op scherp. “Ik vind het fijn om hier te rijden – het gaat me niet zozeer om de resultaten.”

Daarbij moet hij wel toegeven dat hij niet zomaar een stoeltje wil krijgen. “Ik wil het wel verdienen en het team verder omhoog helpen”, lichtte hij toe. “Het moet van twee kanten komen. Ja, ik wil bij dit team blijven. Maar is het leuker om in de voorhoede te rijden? Is het leuker om voor podiums en overwinningen te vechten? Absoluut.” Volgens Ricciardo zou hij niet teruggekomen zijn naar de sport als hij geen vertrouwen had in zijn eigen kunnen. “De hele reden dat ik na een paar maanden weer terugkwam, is omdat ik geloof dat ik weer op het podium kan staan en weer races kan winnen.”

Punten scoren

Visa Cash App RB werd dit seizoen in het leven geroepen nadat het team afscheid nam van de AlphaTauri-sponsoring. Yuki Tsunoda lijkt goed te kunnen wennen aan de nieuwe kleuren. De Japanner laat geregeld zien dat hij enorm gegroeid is als coureur. Met meerdere finishes in de top tien zou hij zich ook bij de concurrentie populair maken. Ricciardo wacht nog op zijn eerste punten van het seizoen, waardoor zijn positie binnen het team bij vlagen vraagtekens oproept.

