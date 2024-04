Daniel Ricciardo krijgt tijdens de GP van China de beschikking over een nieuw chassis. De Australiër kent een moeizame seizoensstart bij Visa RB en hoopt in Shanghai uit te sluiten dat het chassis de oorzaak is van zijn problemen. Racedirecteur Alan Permane is sceptisch over de plannen. Volgens de Britse ingenieur kan een dergelijk onderdeel maar weinig verschil maken voor de coureur.

LEES OOK: Column Jeroen Bleekemolen: ‘Tijd om Ricciardo, Sargeant én Zhou te vervangen’

Na vier races in 2024 is de rangorde binnen Visa RB wel duidelijk. Yuki Tsunoda bewijst keer op keer dat hij gegroeid is als coureur en klaar is voor grotere uitdagingen. Daniel Ricciardo moest het tot nu toe altijd afleggen tegen de Japanner. De Australiër is hoopvol dat een nieuw chassis tijdens de GP van China het verschil gaat maken. Na het weekend in Suzuka legde hij uit wat deze upgrade voor hem kan betekenen. “Ik ben nog steeds nieuwsgierig”, zei hij. “Het doet in ieder geval iets voor mijn gemoedsrust als ik kan zeggen dat het daar niet aan ligt.”

Daniel Ricciardo haalde aan hoe hij tijdens zijn periode bij McLaren ook profiteerde van een bepaald chassis. “Na de zege op Monza wilden ze (McLaren, red.) mijn chassis wegdoen, dus ik had voor de race in Rusland een nieuwe. Daar was ik vervolgens nergens te bekennen”, lichtte de Visa RB-coureur toe. “Er zijn dus tijden geweest dat ik twijfelde, dat het om wat voor reden dan ook niet goed werkte. Ik wil het gewoon zeker weten!”

‘Heel onlogisch’

Binnen Visa RB twijfelt men aan het nut van deze upgrade. Alan Permane, de racedirecteur van Visa RB, vindt het “heel onlogisch” dat een chassis het verschil moet maken voor Ricciardo. “Ik zie het chassis meer als een groot stuk koolstofvezel waar we de ophanging, de motor en de versnellingsbak in zetten”, reageerde hij droogjes. “Het niet aannemelijk is dat het een enorm verschil gaat maken.”

Permane begrijpt wel dat ze alles moeten proberen om Ricciardo weer in vorm te krijgen. “Het zou goed zijn om de gedachten dat er wat mis aan zijn auto is weg te stoppen”, legde hij uit. Visa RB staat momenteel zesde in het kampioenschap, op de voet gevolgd door concurrent Haas. Tsunoda is vooralsnog verantwoordelijk voor alle zeven punten die het team scoorde, Ricciardo kwam niet verder dan P12. Tijdens de GP van Japan kwam zijn race vervroegd ten einde en noteerde hij de eerste DNF voor het team.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)