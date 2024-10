De GP van de Verenigde Staten staat voor de deur! De lokale fans maken zich op voor de tweede race op Amerikaanse bodem. Onder de supporters heerst echter ook een groot gemis; fan favorite Daniel Ricciardo is er dit keer niet bij. De vraag is of de Australische coureur op zoek is naar een nieuwe uitdaging in de racerij. Op sociale media maakte Ricciardo een duidelijk statement: “Ik ben met pensioen.”

Daniel Ricciardo wordt aankomend weekend vervangen door Liam Lawson. In de nasleep van de GP van Singapore werd de achtvoudig racewinnaar aan de kant geschoven. Na een matig seizoen ten opzichte van teamgenoot Yuki Tsunoda, mag reservecoureur Lawson het overnemen. Ricciardo heeft de afgelopen weken geflirt met andere raceklassen, maar op sociale media maakte hij duidelijk dat hij voorlopig van een welverdiend pensioen geniet.

Voormalig motorcrossracer en goede vriend van Ricciardo, Adam Cianciarulo, plaatste deze week een foto op Instagram waarop de Australische coureur te zien is met een bijzondere pet op zijn hoofd. “Ik ben met pensioen, genieten is mijn werk,” stond er op het hoofddeksel. Het is onduidelijk of de 35-jarige Ricciardo daadwerkelijk met pensioen gaat. Volgens experts liggen er naast nieuwe uitdagingen in andere raceklassen ook kansen voor een carrière in de media.

Daniel Ricciardo verscheen op Instagram met een bijzondere pet – ‘Ik ben met pensioen’, las het hoofddeksel (Instagram)

