Daniel Ricciardo is weer klaar voor een seizoen als fulltime F1-coureur. De goedlachse Australiër maakte in 2023 een goede rentree voor AlphaTauri en mag het dit jaar gaan bewijzen bij het omgedoopte Visa RB. Mede dankzij zijn prestaties van vorig jaar wordt hij nu al gelinkt aan het (straks lege) stoeltje van Lewis Hamilton. Ziet Daniel Ricciardo het zitten om voor Mercedes te gaan rijden?

LEES OOK: Daniel Ricciardo heeft vertrouwen in Visa RB: ‘Doet niet onder voor Red Bull’

De Duitse renstal heeft nog een jaar om een vervanger te vinden voor Hamilton, die pas in 2025 naar Ferrari gaat. Volgens Ricciardo is dat genoeg tijd om een weloverwogen keuze te maken. “Mercedes heeft tijd zat om dat uit te zoeken”, zei hij tegen RACER. “Ze kunnen van alles overwegen, dus wat dat betreft hebben ze het goed voor elkaar.”

Houdt de Australiër zich aanbevolen voor een stoeltje bij Mercedes? “Zo ver wil ik niet vooruit kijken”, geeft hij toe. “Ik ben op het punt in mijn carrière dat de toekomst me alleen maar dichter bij het einde brengt. Daarom blijf ik liever in het heden en focus ik me op de volgende race. Een silly season zonder mij vind ik helemaal prima!”

Hamilton naar Ferrari

Daniel Ricciardo was verrast toen naar buiten kwam dat Hamilton zijn Mercedes verruilt voor een Ferrari. Dat de 7-voudig wereldkampioen voor de scuderia kiest, verbaast hem niet zozeer. “Nee, ik zie hem wel in het rood rijden”, verklaart hij. “Het past in zijn carrière en natuurlijk is het mooi voor zijn nalatenschap. Uiteraard is het ook een goed team, dus hij maakt zeker kans om daar te winnen.”

De timing van het nieuws vond Ricciardo wel frappant. “Ik weet niet wat er intern aan de hand is, maar het verbaast me dat het zo vroeg werd aangekondigd. Ik vond de timing verrassender dan het nieuws.” Zelf is Daniel Ricciardo niet vies van een transfertje. De Australiër begon in 2012 bij Visa RB (toen nog Toro Rosso), om daarna te rijden voor Red Bull, Renault én McLaren.

De wintereditie van Formule 1 Magazine al gezien? Bestel ‘m hier (met gratis bezorging!)