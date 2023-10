Daniel Ricciardo kijkt mijn gemengde gevoelens terug op zijn rentree achter het stuur bij AlphaTauri tijdens de Amerikaanse GP in Austin. Waar zijn teamgenoot Yuki Tsunoda zondag in de punten reed (achtste), eindigde de Australiër slechts als vijftiende. “We waren nergens”, oordeelt Ricciardo.

Ricciardo stond enkele weken buitenspel vanwege een gebroken middenhandsbeentje, opgelopen in Zandvoort. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson nam bij de races die volgden met veel verve de honneurs waar, maar op Circuit of the Americas in Austin maakte Ricciardo dan eindelijk weer zijn rentree. Na afloop keek hij teleurgesteld terug op zijn race.

“De grote vraag was of we genoeg tijd hadden genomen om terug te komen en niet te hoeven zeggen: ‘Ik had een slecht resultaat omdat mijn hand nog pijn deed’. Dat zou voor iedereen tijdverspilling zijn geweest, maar dat was niet het geval”, zei Ricciardo in de paddock.

Lees ook: Buitenlandse media: onterecht boegeroep voor Verstappen

Hij erkende wel dat hij nog niet terug op zijn oude niveau is. “Ik heb het gevoel dat ik de hand de tijd heb gegeven die het nodig had, maar tegelijkertijd, ik geef niet graag toe dat ik misschien nog een beetje roestig was. We hebben een paar kleine beslissingen genomen waarvan ik achteraf denk dat ik het beter had kunnen doen”, zo klonk het enigszins cryptisch.

Daniel Ricciardo: ‘We waren nergens’

Over de race zelf zei Ricciardo: “We hadden geen schade, maar toen we eenmaal op de harde band gingen rijden, vielen we echt snel terug. We waren nergens.”

In tegenstelling tot Daniel Ricciardo deed Yuki Tsunoda in Austin wel goede zaken voor zijn team. De kleine Japanner reed een ronduit sterke race en eindigde op een knappe achtste plaats (na diskwalificatie Hamilton en Leclerc). Hij verdiende bovendien een extra WK-punt vanwege de snelste ronde. Tsunoda keek met een glimlach terug op zijn optredem.

Snelste raceronde voor Yuki Tsunoda

“Het was geen makkelijke race, we hadden een beetje geluk met het uitvallen van de Aston Martin. Ik kreeg een hartaanval toen het team me naar binnen riep in de laatste ronde”, zo vertelde Tsunoda. “Toen ik al in de pits was zei het team dat we voor de snelste ronde gingen, eerst kwam opluchting, daarna een beetje extra druk. Dat was een grappig moment en super dat het is gelukt.

De knappe prestatie van Tsunoda zorgde ervoor dat het team van AlphaTauri in de WK-stand het team van Haas tot op twee punten is genaderd. AlphaTauri bezet met tien punten nog wel de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Met de nieuwe updates is het mogelijk om Haas en ook Alfa Romeo (achtste met zestien punten) nog in te halen, stelde Tsunoda. “Als we zo doorgaan kunnen we zeker in een andere positie eindigen dan waar we ons nu bevinden.”

Zie hieronder een video met de interviews door de collega’s van Viaplay, meteen na de race, met Ricciardo en Tsunoda.

Lees hier alles over de komende GP van Mexico, met o.a. het complete tijdschema

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!