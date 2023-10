FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer hulde voor Max Verstappen, punten voor Logan Sargeant en chaos met diskwalificaties in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

The Guardian

Hoewel de winst dit keer niet zo gemakkelijk kwam, was het uiteindelijk toch weer Max Verstappen die met de trofee naar huis gaat. De lofprijzingen van The Guardian zijn dan ook oprecht. “Ere wie ere toekomt. De Red Bull was even snel als de rest van het seizoen, maar Verstappen moest de teugels strak aanhalen om de auto alle 56 rondes onder controle te houden, terwijl hij ook nog eens worstelde met remproblemen en in een spannende slotfase door Hamilton tot het uiterste werd gedreven. Het boegeroep op het podium was jammer en onverdiend. Hij won voor de vijftigste keer, onder een mate van druk die hij dit jaar nog niet eerder meegemaakt heeft. Verstappen galoppeerde makkelijk naar de meeste van zijn vijftien overwinningen dit jaar, maar dit was er een die hij echt moest verdienen.”

“Mercedes en McLaren gooiden alles wat ze hadden naar de Nederlander”, vervolgt de Britse krant. “Ze gingen zelfs voor een alternatieve pitstop strategie, wetende dat snelheid alleen niet genoeg zou zijn om Verstappen aan te kunnen. Mercedes waagde het erop en hield Hamilton langer buiten voor zijn eerste stop. Het was een grote gok, en het team zal zich nu ongetwijfeld afvragen of ze niet een paar rondes te lang hebben gewacht. Het leverde in ieder geval een geweldige finish op, waarin Hamilton vlak bij Verstappen kwam maar net te weinig rondes had.”

L’Equipe

Het was echter niet de race zelf die de volledige uitslag bepaalde, maar de stewards achteraf. Er werden onrechtmatigheden aan de auto’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton gevonden. Dan is er maar één uitkomst mogelijk: diskwalificatie. Onvermijdelijk, zo schrijft het Franse l’Equipe, waarbij de sportkrant ook een verwijzing maakt naar de Amerikaanse rechtbank drama’s.

“De regels. Enkel de regels. Niets dan de regels. Zo gaat het in de F1. Bij de geringste technische onregelmatigheid aan een auto volgt er straf. En het is binair. Als een auto als illegaal wordt beschouwd, wordt deze automatisch gediskwalificeerd voor de race, ongeacht de ernst van de fout. Op zondagavond leren Hamilton en Leclerc dit op harde wijze. Het ging om kleine foutjes met grote gevolgen. Alle coureurs, behalve natuurlijk winnaar Max Verstappen, profiteerden van een bonus van één of zelfs twee plaatsen in het klassement. Pierre Gasly eindigt voor de verandering als zesde, waarmee hij zijn puntenaantal verhoogt naar 56, 12 meer dan zijn teamgenoot Esteban Ocon.”

Gazzetta dello Sport

Ook het Italiaanse Gazzetta dello Sport heeft wat te zeggen over de diskwalificaties achteraf. “Als de ochtend een goede indicatie is, dan wordt het een flut dag voor de fans van Mercedes en Ferrari. De Tifosi kunnen zich tenminste nog troosten met een derde plaats van Carlos Sainz, die aan het einde van de race aan de voet van het podium stond. Voor Leclerc regent het daarentegen pijpenstelen. Nadat hij zesde werd (ondanks dat hij vanaf pole startte) door een compleet verkeerde strategie van de pitmuur, komt de koude douche van diskwalificatie.”

The Washington Post

De diskwalificatie van Hamilton en Leclerc zorgt voor de nodige verschuivingen in de einduitslag. Dat betekent onder andere dat Logan Sargeant op de tiende plaats eindigt en zijn eerste punten van het seizoen pakt. Reden voor de Washington Post om er een speciaal artikel aan te wijden. “Sargeant schrijft geschiedenis” luidt de kop van de Amerikaanse krant.

“Het gebeurde misschien niet helemaal zoals Logan Sargeant het had willen hebben, maar de coureur schreef geschiedenis tijdens de Grand Prix van Amerika. Uren na afloop van de race tilden twee diskwalificaties Sargeant naar de tiende plek. Daarmee is Sargeant de eerste Amerikaan in dertig jaar tijd die een punt scoort in de Formule 1. De 22-jarige man uit Florida had het waarschijnlijk liever op de baan voor elkaar gekregen, onder luid gejuich van de fans in zijn thuisrace, maar het zal hem in ieder geval wat opluchting geven nu zijn moeizame eerste seizoen tot een slot komt.”

