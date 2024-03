Het twintigste jaar van Red Bull Racing in de Formule 1 mag dan begonnen zijn met een rel rond teambaas Christian Horner, aan de successen van de renstal en het vertrouwen in de afgelopen twee decennia doet het niets af. Tijd voor een terugblik met David Coulthard, de man die er vanaf het begin bij is.

Als iemand de huidige staat van het team van Max Verstappen kan duiden, dan is het David Coulthard wel. Hij geldt als een van de eerste boegbeelden van het team. De Schot reed in de periode 2005-2008 voor wat toen nog een ‘energiedrankjesfabrikant met een raceteam’ werd genoemd. Nee, veel kon het niet worden, die combinatie. Althans, dat dachten sceptici. Anno nu is er twee decennia met veel – en heus niet alleen maar – succes, waar Red Bull op kan bogen.

“Ik had er niet heel veel vertrouwen in toen ze me vroegen of ik voor Red Bull zou willen komen rijden”, weet Coulthard nog met betrekking tot de eerste kennismaking met het team. Hij was de historische en gedegen teams Williams en McLaren gewend als werkgevers. “Ik herinner me nog hoe verbaasd ik was over de mate waarin ze bij Red Bull destijds al zo enorm geloofden in dit project. En over hoe ze me probeerden te overtuigen dat het toch echt een succes ging worden. Maar kijk eens aan, waar ze inmiddels staan met Red Bull.”

Hij kreeg er een band mee, hij doet nog steeds dingen voor Red Bull bij demonstraties en wordt op marketing- en communicatiegebied nog veel ingezet naast zijn werk als tv-analist voor diverse media. Coulthard heeft louter lof voor Red Bull. “Een team dat ooit begon met de mindset het op te nemen tegen topteams als Ferrari en het dan waarmaakt… Dat is knap. Er werkten ooit een paar honderd mensen in een fabriek, inmiddels hebben ze een hele campus met 1500 mensen die voor het team aan de slag zijn op allerlei vlakken.”

Scheurtjes in bolwerk

En toch: aan alles komt een einde. Is het niet nu, dan later. Of ooit. Vraag het maar aan McLaren in het verleden, aan Williams, aan Mercedes. En zelfs aan Red Bull zelf, dat een stap terug moest doen in 2014 na jaren van succes met vier wereldtitels van Sebastian Vettel.

Komen er scheurtjes in het bolwerk nu de hele saga rond Horner speelt? Wat gaat Max Verstappen in de toekomst doen? Lewis Hamilton vertrekt volgend jaar naar Ferrari, die op handen zijnde transfer zal in 2024 een terugkerend item blijken in de Formule 1, in de paddock. De geruchten over Red Bull-personeel (Pierre Waché?) dat mogelijk tot een overstap wordt verleid, klinken ook. En Red Bull verloor afgelopen jaar al een waardevol technisch en kundig routinier als Rob Marshall aan McLaren.

Ooit zal de dominantie van Red Bull eindigen. Ooit komt er een verschuiving van de macht en veranderen de sportieve krachtsverhoudingen. De vraag is alleen wanneer – aan de sportieve successen van het team in de afgelopen jaren doet het volgens Coulthard in elk geval niets af.

