Ziggo’s analist Robert Doornbos heeft komende week volgens eigen zeggen een gesprek met het Zweedse moederbedrijf NENT voor een soortgelijke rol bij Viaplay, vanaf 2022 de nieuwe tv-rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland. Mogelijk krijgt hij er gezelschap van David Coulthard, een prominent en autoriteit in F1’s rennerskwartier. “We zullen daarover binnenkort waarschijnlijk in gesprek gaan”, verklapt de Schot.

Amber Brantsen wordt het nieuwe studiogezicht van de Formule 1-programma’s die Viaplay volgend jaar gaat verzorgen, zo maakte ze vorige week zelf bekend. De presentatrice van onder meer het NOS-journaal en de F1-podcast van de nationale omroep werd na uitgebreide screentests, zo beweren ingewijden in Qatar, uitermate geschikt bevonden voor de shows. Brantsen, al jaren een groot liefhebber van de Formule 1, moet de programma’s van journalistieke verdieping voorzien.

Viaplay wil bij de entree op de Nederlandse markt een journalistiek topproduct neerzetten, waarbij de F1-coverage van het Sky Sports de norm is. De Britse commerciële zender is bij elke race zowel in de studio als op locatie met een uitgebreid team verslaggevers en analisten van naam (Johnny Herbert, Martin Brundle, Damon Hill en Jenson Button) aanwezig.

Moederbedrijf NENT investeert fors in Viaplay, het streamingsplatform waarmee het de Nederlandse markt wil veroveren. Het betaalt jaarlijks naar verluidt 30 miljoen euro voor Formule 1’s tv-rechten. Marco Zwaneveld (ex-RTL) is ingehuurd als hoofd sport om de ambities verder gestalte te geven. De focus ligt ‘op het samenstellen van een succesvol team bestaande uit een mix van ervaren professionals en de sterren van de toekomst’, zo verklaarde Zwaneveld in een persbericht na de bekendmaking van zijn aanstelling. NEP zal de programma’s voor Viaplay gaan faciliteren en produceren.

In de komende weken zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer ‘namen’ bekend worden dan die van Brantsen. Een van de verrassendste zou wel eens die van David Coulthard kunnen worden. De Schot, hij had met zijn mediabedrijf Whisper TV ook interesse om Viaplay’s F1-programma’s te gaan produceren, is volgens eigen zeggen wel in beeld voor een andere rol. “De kans bestaat inderdaad dat ik iets ga doen”, zegt hij onder het kunstlicht van Qatar. “We zullen daarover binnenkort waarschijnlijk in gesprek gaan.”

