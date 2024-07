Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard kunnen we Max Verstappen nu al tot een van de allerbeste coureurs aller tijden rekenen. Met drie titels op zak en de derde plaats op de lijst met meeste overwinning kan niemand meer om de Nederlander heen. Toch krijgt de 26-jarige coureur nog steeds veel kritiek te verduren. Coulthard weet ook dat er nog veel ‘onderliggende haat’ heerst.

LEES OOK: VIDEO: Verstappen debuteert op Goodwood Festival of Speed: ‘Geweldig om hier te zijn’

Op sociale media zijn er genoeg ‘fans’ die elke kans aangrijpen om Max Verstappen door het slijk te halen, weet ook David Coulthard. Ook na de crash tussen Verstappen en Lando Norris tijdens de Grand Prix van Oostenrijk werd het pijnlijk duidelijk dat niet iedereen even graag naar de drievoudig wereldkampioen kijkt.

‘Excuses zoeken’

Volgens David Coulthard, die zelf vier jaar voor Red Bull reed, heeft Verstappen zich allang bewezen als een van de allerbeste coureurs in de geschiedenis. “Honderd procent”, reageerde hij toe hij in de Beyond the Grid podcast werd gevraagd of de Nederlander inmiddels ‘een legende van de sport’ is. “Er zijn mensen die echt een onderliggende haat hebben jegens hem en zijn prestaties. Die proberen gewoon excuses te vinden door dingen te roepen als ‘nou, hij heeft altijd in de beste auto gezeten'”.

“Alle Formule 1-coureurs zijn goed”, legde de Schot uit. “Alle voetballers zijn goed en ook alle tennissers zijn goed. Maar we willen uitzonderlijk zien. En het zijn juist de coureurs die uitzonderlijk zijn, die in de snelste auto’s terecht komen. Ze vinden hun weg om de problemen te omzeilen. Natuurlijk zijn ze niet foutloos, het blijven mensen. Maar toch is hun boekje met excuses gewoon heel dun. Het is misschien maar één stukje papier. De mijne was meer een roman”, grapte de voormalig Red Bull-coureur.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)