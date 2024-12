Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan heeft onthuld dat hij een ‘agressieve’ vorm van blaas- en prostaatkanker heeft. De voormalig eigenaar van Jordan Grand Prix deed de onthulling donderdag in zijn eigen podcast. “Laat je testen”, moedigt de Ier vervolgens iedereen aan.

Jordan was tussen 1991 en 2005 teambaas en eigenaar van het voormalige Jordan Grand Prix en doet tegenwoordig dienst als analist en podcastpresentator. Het was tijdens de laatste aflevering van zijn eigen podcast Formula For Succes, waarvoor hij samen met voormalig F1-coureur David Coulthard de presentatie verzorgt, dat de Ier zijn kankerdiagnose bekendmaakte.

“In maart en april kreeg ik de diagnose blaas- en prostaatkanker, en toen is het uitgezaaid naar de wervelkolom en het bekken, dus het was behoorlijk agressief,” vertelt Jordan openhartig. De Ier geeft toe dat hij door een “paar hele donkere dagen” is gegaan sinds zijn diagnose. “Maar gelukkig zijn we eruit gekomen.”

Boodschap

De uit Dublin afkomstige Jordan heeft vervolgens een belangrijke oproep aan zijn luisteraars. “Dit is een kleine boodschap, en iedereen moet hiernaar luisteren: Stel het niet uit. Laat je testen, want je hebt kansen in het leven”, aldus Jordan. “En er is zoveel medisch advies en er zijn zoveel dingen die je kunt doen om je leven te verlengen. Doe niet zo stom. Wees niet verlegen. Zorg goed voor je lichaam, jongens.”

