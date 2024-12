Formule E-CEO Jeff Dodds heeft zijn weddenschap over de titelkansen van Max Verstappen gewonnen. De Brit beloofde aan het begin van het 2024-seizoen dat als een coureur de Nederlander kon verslaan in het coureurskampioenschap, hij een kwart miljoen dollar zou doneren aan een goed doel. Uiteindelijk heeft Verstappen zelf de wereldtitel gewonnen, maar Dodds besluit om alsnog het geld, samen met de Red Bull-coureur, te doneren.

“Als Verstappen niet de wereldtitel wint, dan geven we een kwart miljoen dollar aan een goed doel naar keuze van de coureur die hem verslaat”, met deze woorden sloot Formule E-CEO Jeff Dodds afgelopen februari een weddenschap af. Lando Norris kon als enige coureur nog een uitdaging voor de Nederlander vormen, maar uiteindelijk trok Max Verstappen in Las Vegas aan het langste eind. Dodds heeft echter alsnog besloten het beloofde geld te doneren. Samen met Verstappen heeft hij nu twee goede doelen uitgekozen.

Goede doelen

“We moeten iets goeds doen met dat geld. Dus als jij het ook ziet zitten, dan splitsen we het en dan geef jij ook de helft van het kwart miljoen aan een goed doel naar keuze”, vertelt Dodds aan Verstappen in een videogesprek tussen de twee. De Nederlander neemt het aanbod enthousiast aan. Verstappen onthult meteen dat zijn helft naar Wings For Life gaat, het goede doel van zijn team Red Bull. Dodds doneert op zijn beurt geld aan More Than Equal, een organisatie die vrouwelijke coureurs helpt om in de professionele motorsport door te breken.

“Wat begon als een ‘weddenschap’ met een knipoog aan het begin van het seizoen, is uitgegroeid tot een serieuze toezegging om gendergelijkheid binnen ons kampioenschap te ondersteunen”, aldus Dodds in het officiële persbericht. “Mijn dank gaat ook uit naar Max en Red Bull voor het feit dat ze de helft van het geld van mijn oorspronkelijke weddenschap aan Wings For Life hebben gegeven ter ondersteuning van het belangrijke werk dat zij doen op het gebied van ruggenmergonderzoek.” De Formule E-CEO zegt verder uit te kijken naar Verstappens prestaties volgend seizoen.

